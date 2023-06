Der Montag zählt ohnehin ja nicht gerade zu den beliebtesten Tagen der Woche. Doch die Wissenschaft liefert uns jetzt noch einen weiteren Grund, den ersten Wochentag zu hassen. Denn laut neuer Studie ist das Herzinfarkt-Risiko an einem Montag höher als den Rest der Woche.

Die Studienautor:innen vermuten, dass dies mit dem erhöhtem Stresslevel zum Wochenstart zusammenhängt.

Herzinfarkt-Risiko zum Wochenstart wegen Stresslevel höher

Kennt ihr das auch: es ist Sonntagabend und allein schon der Gedanke an den Montag löst bei euch Stress aus? Doch als wäre dieses Gefühl nicht schon schlimm genug, soll der Wochenstart sogar noch fatale Folgen auf unsere Gesundheit haben. Zumindest liefert eine neue Studie nun einen Grund, am Montag am besten im Bett zu bleiben. Denn laut den Forschenden ist vor allem der erste Tag der Woche schlecht fürs Herz!

Genauer gesagt soll das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, an einem Montag am wahrscheinlichsten sein. Denn laut dem Portal Insider haben irische Wissenschaftler und Ärzte der „Belfast Gesundheits- und Sozialgesellschaft“ und des „Royal College of Surgeons“ herausgefunden, dass vor allem die schwerste Form eines der oft tödlichen Attacken vermehrt am Anfang der Woche auftritt.

Team untersuchte 10.000 Patienten über 5 Jahre

Für ihre Studie untersuchte das Team 10.528 Patienten, die zwischen 2013 und 2018 mit einem schweren Herzinfarkt (Akuter Myokardinfarkt) ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Erkenntnis aus der Untersuchung: Am Montag ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 13 Prozent höher als an anderen Wochentagen. In den Morgenstunden und im Winter ist das Risiko sogar noch höher. Zwar wurden hohe Herzinfarkt-Raten auch an Sonntagen gemessen, übertreffen aber nicht die Anzahl an Herzattacken an Montagen. Die Forschenden vermuten, dass dies vor allem auf erhöhten Stress und den Druck des Arbeitslebens zurückzuführen ist. Doch den genauen Grund für das erhöhte Herzinfarkt-Risiko kennen die Wissenschaftler:innen bislang nicht.

„Die Studie trägt zur Evidenz über den Zeitpunkt besonders schwerer Herzinfarkte bei. Wir müssen aber nun herausfinden, warum bestimmte Wochentage ein höheres Risiko für Herzinfarkte mit sich bringen„, heißt es in der Pressemitteilung zu der Studie. Denn nur so könne man die Erkrankung irgendwann besser verstehen und rechtzeitig vorbeugen. Also, wenn das kein Grund, ist den Montag ab jetzt langsamer angehen zu lassen und lieber auf einen Bare Minimum Monday zu setzten! Eurer Herz wird es euch vielleicht irgendwann danken!

So erkennt ihr einen Herzinfarkt

In Österreich sind Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems übrigens die häufigste Todesursache. Daten der Statistik Austria aus dem Jahr 2022 zeigen, dass 15,9 Prozent aller männlichen und 13,4 Prozent aller weiblichen Verstorbenen an einer koronaren Herzkrankheit sterben.

Ein Akuter Myokardinfarkt tritt auf, wenn eine große Herzarterie vollständig blockiert ist. Zu den gängigen Symptomen zählen etwa: Brustschmerzen, Übelkeit, Magenschmerzen, Herzrasen, Angstzustände, Schwitzen und Schwindelgefühl. Vor allem bei Frauen können diese Symptome weniger stark ausgeprägt auftreten. Dafür klagen weibliche Personen oftmals über Rücken- bzw. Nackenschmerzen und ein Druck- oder Engegefühl in der Brust.