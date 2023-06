Die beliebte Castingshow „The Voice of Germany“ hat erstmals seit bestehen der Sendung die komplette Jury ausgetauscht. Mit dabei sind neben „Tokio Hotel“-Mitglieder Bill und Tom Kaulitz auch ein internationaler Superstar sowie zwei deutsche Sänger:innen.

Damit endet die Jury-Zeit für die „The Voice“-Urgesteine Mark Forster und Rea Garvey vorläufig.

Das ist die neue Jury von „The Voice of Germany“

Lange wurde spekuliert, wer Teil der neuen „The Voice“-Jury sein wird. Immer wieder fielen dabei die Namen der Kaulitz-Twins, da sie sich seit einiger Zeit in Deutschland aufhalten. Gut, das hätte auch andere Gründe haben können – etwas das Finale von „Germany’s Next Topmodel“, auf das sich Heidi Klum, „GNTM“-Chefin und Ehefrau von Tom Kaulitz, aktuell vorbereitet. Jetzt wissen wir aber: die beliebte Castingshow hat gerufen und Bill und Tom stecken als neues Jury-Duo bereits mitten in den Proben für die ersten Blind-Auditions.

Wie ProSieben jetzt mitteilt, sind auch noch weitere (international) bekannte Gesichter mit dabei. So nimmt etwa der irische Pop-Sänger Ronan Keating („Life is a Rollercoaster“) auf dem roten Jury-Stuhl Platz. Genauso wie der deutsch-italienische Entertainer und Schlagersänger Giovanni Zarella sowie die deutsche Rapperin Shirin David, die 2017 in der Kult-Show „DSDS“ neben Dieter Bohlen zu sehen war und sich mit dem Pop-Titan einen heftigen Schlagabtausch geliefert hat.

Staffel 13 ab Herbst zu sehen

Senderchef Daniel Rosemann freut sich auf den Jury-Wechsel: „‚The Voice of Germany‘ 2023 wird neu – und bleibt vertraut. Mit Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz sitzen gleich fünf Musiker:innen zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. Das ist neu – und gab es bislang nur zur ‚TVOG‘-Premiere“.

Die beiden Moderator:innen, Thore Schölermann und Melissa Khalaj, bleiben allerdings auf ihren Posten. Ab Herbst wird die 13. Staffel von „The Voice“ im Wechsel auf ProSieben und Sat1 ausgestrahlt.

Gemischte Reaktionen der Fans: „Bei der Jury bin ich raus“

Die neue Besetzung von „The Voice“ scheint nicht allen zu gefallen. Auf Instagram sammeln sich bereits unzählige Kommentare über die Jurymitglieder. „Also hab die Show ja tatsächlich nie ganz regelmäßig verfolgt, aber bei der Jury bin ich leider komplett raus!“, schreibt etwa eine Userin. „Vielleicht wollt ihr mit dieser Besetzung eine neue Zielgruppe ansprechen und verliert aber eine Menge langjähriger Fans. Habe die Sendung immer als die niveauvolle Version von dsds gehalten und so stellt ihr euch auf die gleiche Ebene“, lautet ein weiterer Kommentar.

Doch es gibt auch ein paar Stimmen, die die Neuen in Schutz nehmen: „Gebt den Coaches doch einfach mal eine Chance! Anstatt mit Vorurteilen hier zu bombardieren“, kommentiert eine Person. Da stimmt auch eine weitere Userin zu: „Vielleicht überraschen sie uns ja total, wer weiß…ich bin mal gespannt“. Eine andere Person schreibt, dass sie sich immer gefragt habe, weshalb man im deutschen TV immer nur mit demselben fährt und nie etwas Neues versucht.

„Jetzt weiß ich es“, so die Userin. „Die festgefahrenen, meckernden Deutschen möchten es nicht anders. ‚War schon immer so, haben wir schon immer so gemacht. Etwas Neuem gebe ich keine Chance.‘ Ich bin mir sicher, alle die hier schreien, sie würden es mit der Besetzung nicht schauen, werden an diesem Abend trotzdem vor ihrem Bildschirm hängen. Hauptsache erstmal meckern.“