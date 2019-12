Kaum zu glauben, aber “Die Simpsons” feiern heute tatsächlich ihren 30. Geburtstag. Die Kultserie aus den USA zählt zu den weltweit erfolgreichsten TV-Formaten.

Aber warum sind die Figuren eigentlich gelb?

“Die Simpsons” werden 30

Am 17. Dezember 1989 wurde die erste Folge der Simpsons in den USA ausgestrahlt. 30 Jahre später ist die Zeichentrickserie immer noch total beliebt. Weltweit feiern Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie und die gesamte Springfield-Gemeinde Erfolge. In Deutschland feierte die Sendung 1991 zum ersten Mal ihre TV-Premiere und wurde auf ZDF ausgestrahlt. Erfunden wurde die gelbe Familie von Matt Groening. Die Charaktere sind übrigens nach seiner echten Familie benannt!

Die Kultfamilie aus Springfield

Übrigens: die Familie lebt deshalb in Springfield, weil der Name zu den häufigsten Städtenamen in den USA zählt. Rund um die TV-Serie gibt es einige kuriose Fakten. So sollen die Macher etwa die Präsidentschaft von Donald Trump vorausgesagt haben.

Neben Trump, waren auch andere Promis, wie etwa Britney Spears oder Elton John bereits Teil der Serie. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Fans freuen sich auf noch mehr TV-Spaß. Denn heuer wurde die Show bereits um zwei Staffeln verlängert. Doch da gibt es etwas, das wir uns schon immer gefragt haben: Warum sind die Simpsons eigentlich gelb?

Deshalb sind die Simpsons gelb

Eigentlich stellt die Familie Menschen dar. Warum sind die Simpsons also gelb? Wir haben die Antwort: Die Macher der Serie haben sich ganz bewusst für die markante Hautfarbe entschieden. Und nein, die Theorie, dass die Zeichner damals keine andere Farbe zur Verfügung hatten, stimmt nicht. Denn das soll der wahre Grund sein: Man habe sich angeblich für die Farbe entschieden, weil die Figuren keine klare Trennung zwischen der Haut und dem Haaransatz haben. Gelb passte da einfach am besten, denn es sei “ein bisschen Haut aber auch ein bisschen Haar”, so Mike Reiss, einer der Autoren, laut The Sun. Zugegeben, wir dachten auch, dass der wahre Grund etwas aufregender ist…

In diesem Sinne: Happy Birthday liebe Simpsons!