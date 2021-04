Die Gerüchteküche ist heiß am Brodeln: Denn “Bridgerton“-Star Phoebe Dynevor soll mit Comedian Pete Davidson zusammen sein. Bilder zeigen das offenbar frisch verliebte Paar bei einem Spaziergang in einem kleinen Ort in der Nähe von Manchester.

Damit bestätigen die Stars insgeheim auch die wilden Spekulationen über eine Beziehung.

Phoebe Dynevor datet “SNL”-Star

Lange Zeit haben “Bridgerton”-Fans davon geträumt, dass Phoebe Dynevor vielleicht doch noch mit dem heißen Herzog, Regé-Jean Page, zusammen kommt. Doch spätestens seit bekannt wurde, dass Page bereits seit längerer Zeit vergeben ist (Emily Brown heißt die Glückliche), ist jede Hoffnung dahin. Jetzt ist auch noch bekannt geworden, dass Dynevor ihr Herz ebenfalls an jemand anderen als den Duke of Hastings vergeben hat. Nämlich an den Comedian und Schauspieler Pete Davidson.

Dieser sorgte in der Vergangenheit mit seinen zahlreichen Ex-Beziehungen für Furore. Wir erinnern uns: Blitzverlobung mit Ariana Grande und Beziehungen mit Kate Beckinsale, Margaret Qualley und Kaja Gerber. Jetzt hat Davidson, bekannt aus der US-Comedyshow “Saturday Night Live”, auch das Herz der 26-jährigen Phoebe Dynevor erobert. Lange Zeit kursierten Gerüchte, dass sich die beiden daten würden, bestätigt haben sie das jedoch nie.

Turteltauben bei Spazieren gesichtet

Nach all den Spekulationen soll es aber nun endlich Klarheit geben. Denn Phoebe und Pete haben ihre Beziehung zumindest inoffiziell bestätigt, als sie bei einem gemeinsamen Romantik-Spaziergang gesichtet worden sind. Das vermeintliche Traumpaar schlenderte eng umschlungen durch das kleine Örtchen Stoke-on-Trend, in der Nähe von Manchester. Wie glücklich die beiden wirken, zeigen die neuesten Fotos, die das britische Boulevard-Blatt Daily Mail veröffentlichte.

