In Steyr forschte die Polizei nun eine 19-Jährige aus, die wochenlang Pizza unter falschem Namen bestellte und nicht dafür bezahlte. Der Grund: Sie wollte einfach nur ihren Ex-Freund beobachten, der als Pizzabote arbeitete.

Sie hatte offenbar Liebeskummer und wollte ihn sehen.

19-Jährige bestellt wochenlang Pizza, um Ex-Freund zu sehen

Der Vorfall soll sich bereits zwischen 20. Februar und 12. März ereignet haben. Dabei rief die 19-Jährige in Steyr in Oberösterreich mehrmals bei dem Lieferdienst an, um Pizza zu bestellen. Insgesamt 50 Pizzen soll sie dabei an eine falsche Adresse liefern lassen haben. Dort konnte das Essen dann jedoch nie zugestellt werden. Und auch bezahlt wurde es nicht. Der Pizza-Lieferdienst meldete den Fall daraufhin offenbar der Polizei, die die Ermittlungen einleitete.

Oberösterreicherin bestellt 50 Pizzen wegen Liebeskummer

Der Grund für die exzessiven Pizza-Bestellungen der 19-Jährigen war offenbar Liebeskummer. Denn bei den Zustellversuchen beobachtete sie scheinbar heimlich ihren Ex-Freund, der die Pizzen auslieferte. Die Ermittlungen der Polizei führten die Beamten schließlich zu der jungen Frau. Diese war laut einer Aussendung der Polizei am Sonntag (21. Juni) umfassend geständig. Als Grund gab sie gegenüber den Beamten an, Liebeskummer gehabt zu haben.