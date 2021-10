Egal ob im Job, in der Liebe oder in schwierigen Situationen. Manche Sternzeichen finden immer das Positive in einer Situation und geben die Hoffnung nicht auf.

Diese Sternzeichen haben besonders viel Hoffnung.

Widder

Widder sind Problemlöser. Auch in den schwierigsten Phasen ihres Lebens können sie einen klaren Kopf bewahren und einen Weg aus der Misere finden. Diese Eigenschaft unterstützt den Optimismus der Widder-Sternzeichen und hilft ihnen dabei, nicht so schnell die Hoffnung zu verlieren.

Die Suche nach der Lösung wenden Widder übrigens auch oft und gerne im Freundeskreis an und helfen ihren Liebsten dabei, wieder Mut zu schöpfen.

Waagen

Waagen sind absolute Ruhepole. Sie sehen immer das Gute in Menschen und Situationen und glauben meist an einen größeren Sinn hinter schwierigen Phasen. Waagen leben nach dem Motto „Wenn sich eine Tür schließt öffnet sich irgendwo eine andere“ und egal, wie schlecht es auch gerade aussieht, sie vertrauen immer auf diese offene Tür.

Das macht Waagen hoffnungsvoll und optimistisch, sorgt aber auch für eine positive Ausstrahlung, die ansteckend ist. Denn durch ihre soziale Ader und den Drang nach Harmonie wollen Waagen, dass auch ihr Umfeld mindestens genauso viel Hoffnung hat wie sie selbst.

Schütze

Das Sternzeichen Schütze steht für Motivation und Energie. Schützen sind fast immer die Optimisten in der Runde und zeichnen sich durch einen starken Glauben an das Gute aus. Sie verlieren nie die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet, denn für Schützen gibt es schlichtweg keine andere Option, als positiv zu bleiben.

Wenn das Tierkreiszeichen aber trotzdem einmal schwierige Phasen durchlebt oder eine Tiefphase hat, transformiert der Schütze auch diese Erfahrung ins Positive. Denn Schützen gehören zu den dankbarsten Sternzeichen. Sie finden in jeder Lektion und auch in jeder Niederlage eine wertvolle Lebenserfahrung, was ihre Hoffnung auf eine gute Entwicklung noch weiter bestärkt.