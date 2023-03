Im deutschen Reality-Universum geht es gerade drunter und drüber. Der Grund: Michael Wendler sollte eine eigene Show bekommen. Ein Vorhaben, dass einer prominenten Reality-Familie so gar nicht gefällt: den Geissens.

Sie drohen sogar damit, ihre eigene Sendung zu canceln.

Michael Wendler bekommt eine Reality-Show?

Am Dienstag (14. März) wurde bekannt, dass Michael Wendler und seine Frau Laura eine eigene Reality-Show bekommen sollten. Dabei sollte es ganz um den gemeinsamen Nachwuchs gehen, den die beiden Anfang Februar verkündeten. Die sechsteilige Doku-Soap auf RTL2 sollte sich ganz darum drehen, wie die beiden die Schwangerschaft erleben. Gegenüber RTL2 betont Wendler: „Ich freue mich darauf, dass die TV-Zuschauer Lauras und meinen Weg in unser Familienglück begleiten.“

Doch während sich das Paar über die Nachricht freute, gab es auch jede Menge Kritik. Denn Michael Wendler fiel in den vergangenen Jahren nicht durch seine Musik auf, sondern durch zahlreiche problematische Äußerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien wurde sogar sein Instagram-Account 2021 gelöscht. Dass ausgerechnet so ein Promi jetzt ein eigenes TV-Format bekommen soll, ärgerte viele. Auf Twitter kritisieren zahlreiche User:innen die Entscheidung des Senders und boykottieren schon im Vorfeld die Show.

#RTL2 macht eine neue Doku über Michael #Wendler. Einem Menschen, der wüste Verschwörungstheorien von sich gibt und der den Holocaust relativiert, sollte man keine Bühne geben. Der Sender sollte sich schämen. — Paul Böttcher (@_P_Boettcher_) March 14, 2023

Sogar der Schwesternsender RTL scheint sich von dem Format zu distanzieren. Denn auf Twitter schreibt die Streamingplattform RTL+: „Die Michael #Wendler Doku-Soap von RTLzwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein.“

Die Michael #Wendler Doku-Soap von RTLzwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein. https://t.co/6mCMbr4eZO — RTL+ (@RTLplus) March 14, 2023

Wendler von Kritik überrascht

Wendler selbst ist von der Kritik übrigens überrascht, wie er in einer Instagram-Story auf dem Kanal seiner Frau bekannt gibt. „Ich möchte zuallererst einmal klarstellen, dass ich kein Rassist oder Antisemit bin und auch nie war!“, schreibt er in einem Statement. „Ich verurteile jede Form des Rassismus und Antisemitismus. Ich bin Musiker und jetzt ein werdender Vater, der sich freut und dankbar dafür ist, mit meiner Frau Laura eine Chance zu bekommen unser Leben auf dem Weg zum Elternwerden im Fernsehen zu zeigen.“

In der Instagram-Story betont er aber auch, dass er weiß, dass er in der Vergangenheit „unverständlich harte“ Aussagen verbreitet hat. Doch heute betont er: „Ich bin kein Extremist und bedauere heute viele meine Äußerungen.“ Letztendlich wünsche er sich, dass er und Laura eine Chance bekommen.

TV-Stars distanzieren sich von RTL2

Doch eine ganz berühmte TV-Familie will ihm diese Chance auf gar keinen Fall geben: die Geissens. Denn Carmen Geiss äußerte sich jetzt auf Instagram zu der Ankündigung und verurteilte das Doku-Soap-Projekt aufs Schärfste. „Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen ‚Doku Soap Format Baby-Glück‘ heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht“, schreibt Carmen in einem Instagram-Post. „Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als ‚KZ‘ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil.“ Ihre Kritik schließt sie dann mit einer Androhung. Denn sie distanzieren sich ganz klar von dem Projekt, „selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!“

Für den Sender wäre das wohl ein ziemlich drastischer Einschnitt. Schließlich gibt es das Reality-Format der Millionärsfamilie mittlerweile seit fast zwölf Jahren. Mehr als 20 Staffeln lang können Fans die Familie schon bei ihren Abenteuern begleiten.

Auch Reality-Star Chris Töpperwien distanzierte sich öffentlich von dem Sender und kritisierte die Show-Entscheidung. „Ich muss sagen, ich bin nicht nur fassungslos… Sondern kann nicht verstehen, was überhaupt in die Köpfe der Entscheidungsträger bei RTL2 geraten ist, um sich so etwas überhaupt zu überlegen“, erklärt er in einem Statement.

RTL2 kippt Show mit Michael Wendler

Es ist Kritik, die jetzt offenbar auf Gehör trifft. Denn wie die „Bild“ berichtet, hat RTL2 sich die Kritik an der geplanten Serie zu Herzen genommen – und sagt das Format ab. „Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst“, heißt es in dem Statement des Senders. „Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. RTL2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen.“

Was Michael Wendler und Laura Müller zu dem jetzt doch geplatzten Projekt sagen, ist derzeit noch nicht bekannt. Denn keiner der beiden hat sich bisher zu dem Statement des Senders geäußert.