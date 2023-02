Es ist DIE Überraschung des Tages. Michael Wendler und Laura Müller erwarten ein Baby. Die frohe Botschaft teilte das Paar nun vor wenigen Stunden auf Instagram.

Erste Babybauch-Fotos von Laura bekommen Fans wohl allerdings nur gegen eine Gebühr auf OnlyFans zu sehen. Was nun für Unmut bei ihrer Anhängerschaft sorgt.

Michael Wendler und Laura Müller erwarten ein Baby

Babynews im Hause Wendler! Nach unzähligen Gerüchten und Spekulationen in den vergangen Monaten ist Laura Müller nun tatsächlich schwanger. Die süße Nachricht teilte die werdende Mama jetzt auf ihrem Instagram-Kanal mit ihren Fans. „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs“, steht zu einem Foto, das sie an der Seite ihres Ehemannes Michael Wendler zeigt. Der hält lächelnd süße Babyschuhe in der Hand.

Für die 22-jährige Influencerin ist es übrigens das erste Kind. Michael Wendler hat mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg bereits eine 20-jährige Tochter names Adeline. Weitere Details beispielsweise zum Geschlecht oder wann der Mini-Wendler das Licht der Welt erblicken soll, verraten die beiden (noch) nicht. Allerdings können Fans sich wohl auf exklusive Babybauch-Fotos von Laura einstellen …

Babybauch-Fotos auf OnlyFans

Laura Müller nutzte die Schwangerschaftverkündung nämlich auch, um für ihren Account auf der Online-Plattform OnlyFans zu werben: „Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers.“ ABER: Wer die Bilder sehen möchte, muss rund 35 Dollar für ein Monatsabo zahlen. Seitdem ihr Mann auf Instagram gesperrt wurde und dadurch viele Werbepartner verloren hatte, ist OnlyFans Medienberichten zufolge nun die Haupteinnahme-Quelle des Paares.

Dass Laura nun aber auch Babybauch-Fotos auf OnlyFans teilen möchte, kommt bei ihren Fans alles andere als gut an. Die Influencerin hat zwar die Kommentar-Funktion unter dem Foto deaktiviert, doch auf Twitter äußern bereits viele Fans ihre Meinung zu der neuen Werbe-Strategie des Paares. „Mit dem ungeborenen Kind Geld machen? Echt ekelhaft“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer gibt dem User recht und kommentiert sarkastisch: „OnlyFans, genau der richtige Ort für Babyfotos!“. Eine andere Twitter-Nutzerin schreibt dazu: „Laura Müller postet ihre Schwangerschaft auf OnlyFans, um Werbung zu machen. Welche Episode hab ich verpasst?“

Laura Müller postet ihre Schwangerschaft auf OnlyFans um Werbung zu machen.

Welche Episode hab ich verpasst? — 𝑆𝑎𝑟𝑎 (@itsxsxrx) February 6, 2023

Michael Wendler und Laura Müller lernten sich im Juni 2017 auf einem Stadtfest kennen. Seit Juni 2020 sind die zwei verheiratet. Laura wanderte mit dem Wendler in die USA aus, seitdem lebt das Paar zurückgezogen in Florida.