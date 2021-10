Es ist doch immer das Gleiche: Ein Job- oder Uni-Projekt steht an und niemand in der Gruppe fühlt sich verantwortlich. Die Arbeit bleibt dann meistens an einem hängen. Wer aber bei der Gruppenwahl auch auf die Sternzeichen achtet, findet eventuell echte Teamplayer.

Denn bei diesen Sternzeichen steht die Gemeinschaft im Vordergrund.

Waage

Waagen brauchen Harmonie. Sie sind immer sehr bedacht darauf, dass es allen in ihrem Umfeld gut geht und sich jeder wohl fühlt. Das ist vor allem bei Gruppenprojekten ein richtiger Vorteil, denn wer eine Waage im Team hat, kann darauf wetten, dass die Stimmung immer gut ist oder ansonsten daran gearbeitet wird.

Waagen sind sehr fair, deshalb sorgen sie auch dafür, dass jeder im Team gleich viel arbeitet und seinen Teil zum Gesamten beiträgt. Und durch ihre soziale Ader helfen Waagen gerne auch, wenn jemand mit seiner Arbeit überfordert ist oder Fragen hat.

Schütze

Schützen sind enorm zielorientiert und ehrgeizig. Sie wissen was sie wollen und haben auch immer einen Plan, wie sie diese Dinge erreichen können. Gleichzeitig haben Schützen eine sehr starke soziale Seite.

Bei Gruppenarbeiten geht es ihnen deshalb nicht darum, herauszustechen. Sie wollen viel mehr dafür sorgen, dass das gesamte Team glänzt und das Gesamtprodukt perfekt ist. Dieses Ziel erreichen Schützen auch, indem sie sehr hilfsbereit sind und die Arbeiten von anderen übernehmen. Schützen neigen dadurch aber leider dazu, ausgenutzt zu werden.

Jungfrau

Jungfrauen sind absolute Perfektionisten. Wer also eher das Ziel „minimal effort“ anstrebt, sollte sich vor diesem Sternzeichen in der Gruppe fernhalten. Wer allerdings das bestmögliche aus einem Projekt holen will, braucht eine Jungfrau im Team.

Durch ihren Optimismus reißen Jungfrauen meist die ganze Gruppe mit und sorgen für ausreichend Motivation und Durchhaltevermögen – selbst wenn es schwere Projektphasen gibt. Dieses Talent sowie ihr Ehrgeiz und das große Organisationstalent machen das Tierkreiszeichen zum perfekten Teamplayer.