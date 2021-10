Wir haben jetzt ganz tolle Neuigkeiten für all diejenigen, die Fans der Serien „Haus des Geldes“ und „Squid Game“ sind. Netflix produziert ein koreanisches Remake von „Haus des Geldes“. Und das Beste: Park Hae-soo (auch bekannt als „Spieler 208“ und Zweitplatzierter der tödlichen Spiele) wird die Rolle des Anführers Berlin verkörpern.

Das Remake soll bereits Anfang 2022 auf Netflix erscheinen.

Netflix produziert koreanische Neuauflage von „Haus des Geldes“

Sowohl mit „Haus des Geldes“ als auch „Squid Game“ hat Netflix ein wahrlich gutes Händchen für Überraschungs-Hits bewiesen. Während Ersteres seit Monaten eine treue Fangemeinde hat, gewinnt Letzteres mit jedem Tag an Bedeutung. Tatsächlich ist „Squid Game“ für den Streaming-Giganten das größte Original-Seriendebüt aller Zeiten. Die beiden Shows haben nicht nur die roten Anzüge gemeinsam, sondern auch das Motiv des Kapitalismus und der Klassenunterschiede. Und nicht zu vergessen: Beide Serien sind ultra-spannend!!! Nachdem die fünfte Staffel „Haus des Geldes“ Anfang Dezember dieses Jahres dann komplett endet, müssen Fans allerdings nicht lange traurig sein. Tatsächlich bringt Netflix kurz nach dem „Haus des Geldes“-Finale direkt eine Neuauflage heraus! Und diesmal spielt das Ganze nicht in Spanien, sondern in Südkorea.

„Squid Game“-Star Park Hae-Soo wird Berlin spielen

Und ein Highlight der neuen Version: Unter den Stars des Remakes befindet sich auch einer unserer „Squid Game“-Lieblinge. Park Hae-Soo (aka Sang-woo oder Spieler 208 ) wird der neue Berlin. Wir finden ja, die Rolle passt perfekt und können es gar nicht erwarten Hae-Soo in der Figur des vielschichtigen Anführers zu sehen.

Außerdem wird Yoo Ji-tae den Professor verkörpern. In Europa kennt man den 45-Jährigen vor allem aus dem Rache-Streifen „Oldboy“. Die Rolle der toughen Tokio übernimmt Jeon Jong-seo. Sie feierte mit dem Drama „Burning“ bereits internationale Erfolge. Und auch Kim Yunjin dürften viele bereits kennen: Sie hatte die Hauptrolle der Sun in dem Serien-Hit „Lost“. In der „Haus des Geldes“-Neuauflage wird sie die Verhandlungsexpertin der Polizei spielen. Und wer den Oscar-gekrönten Film „Parasite“ gesehen hat, kennt auch Park Myung-hoon: Er wird eine der Geiseln spielen. Laut Macher der Neuauflage sollen sich die Figuren und Charaktere aber komplett von den Persönlichkeiten der Original-Serie unterscheiden.

„Haus des Geldes“-Autor Alex Pina verriet, dass er selbst nicht daran beteiligt sei, aber er freue sich sehr darauf, das Ergebnis zu sehen. Er sei sehr überzeugt, dass die Geschichte in Südkorea ihre ganz eigene Erzählweise und Bildsprache bekommen wird. Erscheinen soll das Reake dann Anfang 2022.