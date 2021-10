Seit Wochen wird der Hype um die Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ nicht weniger. Bekannt wurde die Serie auch wegen ihrer ungeschönten und brutalen Szenen. Das findet eine italienische Organisation besorgniserregend und fordert den Stopp der Serie.

Eine Online-Petition dafür wurde bereits tausende Male unterzeichnet.

Kinder spielen brutales „Squid Game“ nach

„Stopp mit Squid Game“ lautet die Petition der italienischen Organisation Fondazione Carolina. Die Organisation kämpft aktiv gegen Cybermobbing und sieht in der neuen Netflix-Serie eine große Gefahr für Kinder.

In der Beschreibung der Petition erzählen die Verantwortlichen von einigen Aussagen, die sie von besorgten Eltern und betroffenen Familien erhalten haben. „Mein Sohn hat seinen Freund verprügelt, während er Squid Game gespielt hat; Meine Tochter hat ihren Rucksack aus dem Fenster des Klassenzimmers geworfen, weil sie beim Squid Game verloren hat, sie will nicht mehr aus dem Haus; Meine Kinder wurden nicht zur Party ihres Partners eingeladen, weil sie nicht das Tintenfischspiel spielen wollen.“

Diese und viele weitere Ansuchen soll die Organisation erhalten. Sie beklagen, dass unzählige Kinder – die teilweise sogar erst im Volksschulalter sind – die Spiele nachahmen. Durch die brutalen Szenen und Nachstellungen befürchtet die Fondazione Carolina, dass Mobber bestärkt werden und Mobbing im Allgemeinen wieder ansteigen könnte.

„Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist unaufhaltsam“

Die Petitions-Gründer nennen die Aussagen eine „erschreckende Auswahl“ und beschuldigen die Serie „Gewalt, Entfremdung und Sucht mit der Einfachheit von Kinderspielen“ darzustellen. Die Altersbeschränkung – in Italien ist die Serie ab 14 Jahren verfügbar – reiche nicht aus, um den Hype rund um „Squid Game“ vor Kindern zu schützen, denn: „Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist unaufhaltsam, so dass sich die Serie sogar bei Kindern viral verbreitet„, heißt es in der Erklärung.

Mit der Petition wollen sie den Hype deshalb stoppen und die Inhalte blockieren. Auch ein Schreiben an die parlamentarische Kommission für Kindheit und Jugend soll dabei helfen, Kinder und Jugendliche vor der brutalen Serie zu schützen.

Petition fordert Zensur von „Squid Game“

„An diesem Punkt scheint die einzig mögliche Lösung […] die altmodische Zensur zu sein. Manch einer wird die Nase rümpfen, aber es scheint das einzig mögliche Instrument zu sein, um den Grundsatz des Jugendschutzes zu verteidigen„, erklärt der Initiator der Kampagne gegen Ivano Zoppi.

Mehr als 7.000 Menschen haben die Petition mittlerweile unterschrieben. Ob das die Verantwortlichen jedoch überzeugt, die Serie von der Streaming-Plattform zu nehmen, bleibt unklar. Denn mit 111 Millionen Klicks in den ersten 27 Tagen ist „Squid Game“ die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten.