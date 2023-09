Saftig, glänzende Haut? Yes please! Gerade im Herbst kann es nicht schaden, unserer Haut wieder etwas mehr Liebe zu schenken. Der Beautytrend „Juice Skin“ kommt uns da nun gerade recht. Und zu einer Extraportion Glow sagen wir schließlich nie nein!

Wir haben auch gleich eine Step-by-step-Anleitung für euch!

Juice Skin: Dieser Beautytrend lässt die Haut strahlen

Wir haben wieder einen neuen Skincare-Trend für euch am Start. Zwar steht der Herbst schon vor der Tür – das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns nun von unserem geliebten Summerglow verabschieden müssen. „Juice Skin“ lauten die neuen Zauberwörter in Sachen Hautpflege. Gerade wenn die Temperaturen wieder sinken und Heizungsluft und Co. unserer Haut die Feuchtigkeit rauben wollen, kommt der neue Beautytrend ins Spiel! Juice Skin verleiht unserem Gesicht einen wunderschön saftigen Glow. Daher kommt übrigens auch der Name. Und bei dem Trend gilt: zu juicy gibt es nicht!

Vom Grundgedanken her ähnelt Juice Skin der koreanischen „Glass Skin“ oder Hailey Biebers „Glazed Donut Skin“. Allerdings geht es bei dem neuen Trend nicht um einen glossy Make-up-Look, sondern um die richtige Pflege. Also Skincare – die unsere Haut strahlen lässt. Dabei ist eine solide Routine essenziell.

Take your time!

Gleich vorweg: die Juice-Skin-Routine besteht aus sechs Schritten. Ihr denkt euch jetzt: ain’t nobody got time for that! Tja, liebe missen, dann ist jetzt aber Umdenken gefragt. Denn bei Juice Skin geht es nicht nur um Pflegeprodukte – nein – wir haben es hier schon fast mit einer Lebensphilosophie zu tun. Denn sich der Hautpflege zu widmen zählt zu Me-Time und egal wie stressig der Alltag ist, Ziel ist es, der Haut stets die nötige Aufmerksamkeit zu schenken! Und wenn die Attitüde passt, können wir auch schon loslegen.

So funktioniert der „Juice Skin“-Trend

Wie ihr nun am besten vorgeht? Wir haben alle Schritte der ultimativen Pflegeroutine für euch zusammengefasst. Let’s glow!

Step 1: Double Cleansing

Wir starten as usual mit der Reinigung. Hier werden zuerst Make-up und Schmutz mit einem ölbasierten Cleanser entfernt. Danach kommt ein wasserbasiertes Reinigungsgel zum Einsatz. Weshalb die doppelte Reinigung so wichtig ist, haben wir hier noch für euch erläutert.

Step 2: Peeling

Eine gepflegte und von Hautschüppchen befreite Gesichtshaut ist die Basis für einen juicy Look – und hier kommt das Peeling ins Spiel: Greift am besten ein- bis zweimal die Woche abends zu einem sanften chemischen Exfoliator. Für Peeling-Newbies sind Säuren mit AHA und PHA optimal. Exfoliatoren mit BHA dringen noch tiefer in die Haut ein und entfernen Talg und Co. effektiv. Adieu verstopfte Poren – hallo Glow!

Step 3: Toner

Wir können es gar nicht oft genug betonen: der Toner ist das Nonplusultra einer jeden Pflegeroutine! Diesen Schritt solltet ihr wirklich nicht auslassen. Erst recht nicht, wenn glossy Skin das Goal ist. Denn das passende Gesichtswasser sollte den pH-Wert unserer Haut wieder ins Gleichgewicht bringen. Achtet hier auf ausgleichende Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Panthenol, Reishi oder Centella. Übrigens: Durch den Toner können die folgenden Produkte noch tiefer in die Haut eindringen!

Step 4: Serum

Je nach Haut-Bedürfnissen kommt jetzt ein Serum zum Einsatz. Im Skincare-Universum besonders gefragt sind derzeit Produkte mit Snail Mucin (übersetzt Schneckenschleim). Aber auch Vitamin C oder Hyaluronsäure sind echte Glow-Garanten.

Step 5: Moisturizer

Danach wird eine Creme aufgetragen. Wählt am besten einen leichten Moisturizer. Hier eignet sich eine wasserbasierte Pflegeformel, die flott einzieht und antioxidative oder hydratisierende Wirkstoffe besitzt. Die Routine ist aber noch nicht zu Ende …

Step 6: Sunscreen

Zum Schluss kommt der Sonnenschutz. Jaaaa, auch im Herbst wollen wir die Haut vor schädlichen UV-Strahlen schützen. Es sollte hier aber keine „klassische“ Sonnencreme sein. Denn für den extra Kick an Glow und Feuchtigkeit verwendet ihr am besten eine Gesichtscreme auf Ölbasis. Viele Labels bieten inzwischen Pflegecremen mit SPF an. Der letzte Schritt versiegelt das Ganze und sorgt dafür, dass eure juicy Skin den ganzen Tag hält.

Und mit diesen Produkten könnt ihr den perfekten „Juice Skin“-Look kreieren: