Weihnachtsbeleuchtung, Kekse backen, Christbaum schmücken, Geschenke auspacken und ein besinnliches Fest mit der Familie verbringen. Was für die meisten nach einer richtigen schönen Zeit im Jahr klingt, ist für die anderen der absolute Horror. Denn sie hassen Weihnachten. Und das hängt meist mit dem Sternzeichen zusammen.

Denn besonders diese drei Tierkreiszeichen sind echte Weihnachts-Grinchs.

Widder

Der Widder ist bekannt dafür ziemlich impulsiv und aufbrausend zu sein. In Kombination mit der stressigen Vorweihnachtszeit ist das eine extrem explosive Mischung. Schon die kleinste Kleinigkeit bringt den Widder auf Hochtouren und er ist total schnell genervt von allem und jedem. Sei es in der Arbeit oder in der Familie, alles bringt sie rasend schnell auf die Palme. Und wenn dann an heilig Abend auch noch das falsche Geschenk unterm Christbaum liegt, dann ist die Stimmung sowieso komplett im Keller. Merry Christmas! 😉

Jungfrau

Auch die Jungfrau kann zu Weihnachten total zum Grinch werden. Eigentlich liebt sie die Feiertage ja, aber der Stress während der Vorweihnachtszeit wird zur echten Zerreißprobe für das dünne Nervenkostüm dieses Sternzeichens. Doch meist macht sich die Jungfrau diesen Stress nur unnötig selbst. Das liegt vor allem daran, dass sie Struktur liebt und stets einen ganz genauen Plan hat. Sie reißt das Weihnachtsfest regelrecht an sich und will alles perfekt machen. Kein Wunder, dass sie da ins Strudeln kommt, anstatt einfach mal zu genießen.

Wassermann

Wassermänner können Weihnachten einfach absolut nicht genießen. Allerdings nicht unbedingt deshalb, weil sie das Fest nicht mögen oder sie die Familie nervt, sondern vor allem deshalb, weil sie nicht damit klarkommen, dass nicht jeder eine schöne Bescherung feiern kann. Der Wassermann ist ein extrem soziales Wesen, das sich stets um andere sorgt. Zu Weihnachten wird ihm dann jedes Jahr aufs Neue so richtig bewusst, dass es anderen nicht so gut geht wie ihm und das macht ihn richtig wütend.