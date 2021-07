Baby-News bei Toni Garrn und Alex Pettyfer! Das Model teilte auf Instagram das erste Bild ihres neuen Familienzuwachses und verrät auch gleich Geschlecht und Namen des Babys.

Seit Oktober 2020 ist die 29-Jährige mit dem “Wild Child”-Star verheiratet.

Toni Garrn ist Mutter geworden: Es ist ein Mädchen!

Das Baby ist da! Toni Garrn und Alex Pettyfer sind zum ersten Mal Eltern geworden, wie das Model auf Instagram verrät. Sie postet ein Foto des Familienzuwachses auf Instagram und verrät auch gleich das Geschlecht und den Namen des Babys. “Die magischste Erfahrung meines Lebens hat Luca Malaika letzte Woche in unsere Welt gebracht. Sie hat sofort unsere Herzen für immer gestohlen”, schwärmt die 29-Jährige von ihrer Tochter. Der Vater legt derzeit für einen Monat eine Instagram-Pause ein, wie er bereits Anfang Juli verkündete. Deshalb findet sich auch kein Foto auf der Seite von Alex Pettyfer. Dennoch dürfte er sich sehr über die Geburt seiner Tochter freuen.

Das Model kann sich vor Glückwünschen unter ihrem Instagram-Posting kaum retten. Zahlreiche Kollegen gratulieren der 29-Jährigen und auch Creative Director und ehemaliger GNTM-Juror Thomas Hayo wünscht der kleinen Familie alles Gute für die Zukunft.

Seit Oktober 2020 verheiratet

Toni Garrn und Alex Pettyfer versuchten bereits seit einiger Zeit gemeinsam ein Kind zu bekommen. Verkündet hat sie ihre Schwangerschaft im März 2020 auf Instagram. Als das Model im sechsten Schwangerschaftsmonat auf dem Cover der Vogue erschien, sagte sie: “Ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf ging, war: Endlich. Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt“. Im Oktober haben sich die beiden in einer kleinen Zeremonie in Hamburg das Ja-Wort gegeben.