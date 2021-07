Wenn der Wecker morgens klingelt, haben es die meisten von uns schwer sich aus dem Bett zu hieven. Für die einen ist es aber mit noch mehr Überwindung verbunden als für andere. Während manche dann doch relativ ausgeglichen in den Tag starten können, sind andere einfach nur schlecht gelaunt.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders große Morgenmuffel.

Widder

Widder gehören sowieso schon zu den impulsivsten Sternzeichen. Gepaart mit Müdigkeit am Morgen ist es die totale Todeskombination. Der Widder wird sehr schnell gereizt, wenn es darum geht aus seinen süßen Träumen gerissen zu werden. Selbst der Kaffee kann da kaum was ausrichten. Nichts schafft es das Unglücksgefühl des Aufstehens auszugleichen.

Löwe

Hier heißt es tatsächlich: Hüte dich vor dem noch halbschlafenden Löwen. Ist der Löwe nicht ausgeschlafen, kann er seine schlechte Laune am Morgen einfach nicht zurückhalten. Mindestens eine Stunde Vorlaufzeit ist nötig damit dieser in die Gänge kommt. Für alle morgendlichen Kontaktpersonen heißt das: Kontakt am besten vermeiden, bevor er nicht selbst auf euch zukommt.

Wassermann

Der Wassermann ist gefährlich. Äußerlich wirkt er tiefenentspannt. Aber hier ist große Vorsicht angesagt, denn der Schein trügt. Alles, was der Tag für das Sternzeichen bereithält, führt bei ihm schon in den frühen Morgenstunden zur inneren Unruhe. Deshalb Gesprächsthemen rund um das, was der Tag so bringt, einfach erstmal nicht ansprechen.