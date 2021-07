Die letzten Monate waren ein Höllenritt, der es noch wichtiger macht als je zuvor, sich um sich selbst zu kümmern. Trink mehr Wasser, bringe Bewegung in deinen Alltag und gönn deinen Augen ein wenig Pflege und Schutz! Wir haben die besten Tipps zur Selbstpflege für dich!

1. Breathe in, breathe out!

Atmen: Das geht meistens ganz automatisch. Und trotzdem vergessen wir leicht, dass bewusstes Atmen sehr viel Gutes bewirken kann. Die Atmung lindert den Stress und stärkt unser Immunsystem. Vor allem in Momenten der Frustration kann die richtige Atmung helfen, entspannter mit der Situation umzugehen. Also: Breathe in, breathe out and calm down!

2. Eye care? YAAS!

Der Sommer steht in den Startlöchern und um Wind, Staub und UV-Strahlungen abzuhalten und deine Augen, wo du nur kannst, zu schützen, sind Sonnenbrillen die treuesten Begleiter! Polaroid Eyewear beispielsweise entwirft und fertigt blendfreie Sonnenbrillen mit höchstem UV-Schutz. Denn eine gute Sonnenbrille mit garantiertem UV-Schutz ist ein absolutes Muss! Mit der neuen Kollektion bringst du nicht nur den Sommer zu dir, sondern gönnst deinen Augen ausreichend Pflege! Pssst: Sie sind auch im sehen!wutscher Onlinestore erhältlich!

3. Set limits!

Fällt es dir schwer, auch mal NEIN zu sagen? Keine Angst! Du bist nicht die Einzige, der es so geht. Du musst anderen deutlich sagen, wo deine Grenzen sind. Es ist super wichtig, dass du deine Grenzen setzt, denn dann werden sie respektiert. Unser Tipp: Hör auf dein Bauchgefühl! Akzeptiere deine Grenzen, denn DU bist der wichtigste Mensch in deinem Leben!

4. Girl, do it for you!

Seien wir uns ehrlich … genauso wichtig wie soziale Kontakte ist aber auch Zeit, die wir ganz alleine verbringen. Teilweise haben wir es regelrecht verlernt und wissen gar nicht mehr, was wir mit uns alleine anfangen sollen. Und es ist ja wohl klar: Zeit, die wir bewusst mit uns selbst nehmen, ist ME-TIMEEEE! Deine Gedanken kommen zur Ruhe und du kommst leichter in Kontakt mit deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen! Oder wie wäre es mal mit einem Urlaub ganz alleine? Einfach mal so richtig abschalten!

5. Go workout!

Sorge bei deinen kleinen Auszeiten zwischendurch für Bewegung! Schon fünf Minuten helfen, deinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Durch regelmäßige Bewegungspausen beugst du außerdem Verspannungen durch zu langes Sitzen vor und steigerst deine Konzentration und Produktivität. Ganz nach dem Motto: The only bad workout is the one you didn’t do.

