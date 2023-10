Am 3. November findet der miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt! Hier werden alle Fragen rund um die Themen Selbstständigkeit, Gründen und Netzwerken geklärt!

Mit dabei ist auch Yvonne Bernhard aka thisisnoenvy. Die Influencerin wird beim miss Gründerinnentag in einem Workshop Tipps und Tricks für die ideale Work-Life-Balance geben.

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

Das Allerwichtigste: Hör auf dich selbst, gib dir Spielraum für Kreativzeit und lern dich besser kennen. Was bereitet mir wirklich Freude? Was fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an? Genau da lohnt es sich anzusetzen, um Ideen zu entwickeln.

Was hättest du gerne gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist?

Dass es das Wichtigste ist, einfach zu starten. Niemand ist von Anfang an perfekt, niemand weiß alles.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Unternehmerin sein, passiert nicht von heute auf morgen. Du wächst rein, wächst mit den Challenges und bist dir selbst dein eigener Taktgeber und Motivator. Selbstorganisation und Selbstführung werden häufig unterschätzt.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Ein Rückschlag ist nur dann einer, wenn du daraus nichts lernst, du nichts für dich mitnimmst. Ich sehe Rückschläge als Chancen, besser zu werden – als Mensch und Unternehmerin.

Was sind deine Learnings?

Offen auf Leute zuzugehen ist eine meiner größten Stärken. Neugierig zu sein. Echtes Interesse für Menschen und der Wille, Chancen wahrzunehmen. In meinem Feld muss man wahnsinnig viele Türklinken putzen, um auf sich aufmerksam zu machen – noch nie hab ich es aber bereut, Meetings ohne Agenda wahrzunehmen. Daraus ergeben sich meist die besten Dinge.

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest.

Du musst nicht perfekt sein, um zu starten. Tu was du kannst, mit dem was du hast.

Du willst auch beim miss Gründerinnentag dabei sein? HIER geht’s zur Anmeldung!