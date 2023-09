Ja, uns geht’s auch so, am liebsten würden wir auch einfach gleich den ganzen Kleiderschrank mitnehmen, wenn wir in den Urlaub fliegen. Doch das spielt’s leider nicht – die Gepäckbestimmungen sind streng und das Gewicht des Koffers limitiert, it is what it is. Umso lustiger, was manche Passagiere dennoch versuchen, am Gepäckschalter aufzugeben oder gar mit an Bord zu nehmen.

Hier sind 5 schräge Dinge, die Passagiere schonmal mit in den Flieger nehmen wollten.

1. Ein Boot

Na klar, einfach mal so ein Boot am Flugschalter aufgeben, kein Problem! Mit dieser kuriosen Fracht wollte ein Passagier in einen Emirates-Flug einchecken. Wie war das nochmal mit räumlichem Vorstellungsvermögen? Irgendwieee geht sich das dann doch nicht so ganz aus. Sportausrüstung ist auf

Passagierflügen zwar erlaubt, beinhaltet aber eigentlich nur Gegenstände wie Tauchausrüstung, Surfboards, Wintersportausrüstung oder Fahrräder. Und man muss sie vorher unbedingt anmelden!

2. 47 Schlangen

Wir haben darüber berichtet. Kein Scherz! Im wahrsten Sinne des Wortes „Snakes on a plane“: Auf einem Flug von Malaysia nach Indien hatte ein Passagier tatsächlich 47 Schlangen im Gepäck! Angeblich soll es sich bei den Schlangen um Pythons gehandelt haben. Der Mann hatte die Tiere offenbar aus der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur geschmuggelt.

3. Einen Kühlschrank

Jop. Richtig gelesen, auch das ist schonmal passiert. Elektrogeräte (also wirklich die richtig großen, wie Fernseher, Mikrowelle und Co) sind auf Flügen verboten. Das kann nämlich richtig gefährlich werden. Die Geräte können nämlich Hitze produzieren und dadurch entsteht Explosionsgefahr. Aber ein Kühlschrank kühlt doch, dachte sich wohl dieser Passagier, der tatsächlich seinen Eiskasten mit in den Flieger nehmen wollte … ohne Worte.

4. Sechs Kilo Kleidung – am Körper!

Wie kann ich so günstig wie möglich verreisen? Das fragen sich wohl die meisten Passagiere. Diese 19-Jährige aus Australien hatte dafür sogar einen richtig guten Plan und kurzerhand einfach versucht, sich die Gepäckskosten durch ziemlich extremes Layering zu sparen. Sie setzte beim Girlstrip nach Melbourne auf einen kleinen Koffer. Doch als sie für die Heimreise packte, fiel ihr auf: nicht alles passt in den Koffer. Direkt am Flughafen kommt dann auch die erschreckende Bilanz: Ihr Handgepäck hat drei Kilogramm zu viel. Also zieht sie sich so viel an, wie geht. Ging aber leider nicht durch. Sie musste zahlen!

5. Ein Skelett

Krasse Story, aber tatsächlich passiert! Und zwar in München. Eine Frau aus Griechenland hatte es tatsächlich mit einem Skelett im Koffer in einen Flieger geschafft. Am Flughafen in München wurde sie aber schließlich von der Polizei aufgegriffen und das Skelett entdeckt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich dabei um ihren Ehemann handelt. Dieser ist bereits 2008 an einem natürlichen Tod in Griechenland verstorben. Sein letzter Wille war es aber offenbar, in Deutschland bestattet zu werden. Diesem Wunsch wollte die Frau nachgehen.