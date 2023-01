Ein Mann aus Großbritannien hatte kürzlich einen schockierenden Start in den Tag. Denn frühmorgens entdeckt er ein brennendes Taxi. Wenig später erfährt er, dass in dem Taxi seine eigene Tochter saß.

Der Mann alarmierte den Notruf.

Mann entdeckt auf dem Weg zur Arbeit Taxi, das in Flammen steht

Wer schon einmal einen Straßenunfall miterlebt hat, weiß: hier zählt jede Sekunde. Als Kevin Pollard aus dem britischen Huddersfield am 3. Jänner auf dem Weg zur Arbeit ein Taxi sieht, das in Flammen steht, weiß auch er: er muss jetzt schnellstmöglich handeln. Denn Rauch und Flammen steigen schon aus dem Fahrzeug heraus, als der Mann es gegen sechs Uhr Morgens entdeckt.

Kevin alarmiert deshalb sofort den Notruf und informiert die zuständigen Beamten über den möglichen Unfall und die aktuelle Situation. Viel mehr kann er in diesen Augenblicken selbst nicht tun. Das Auto steht schließlich in Flammen. Hinzugehen und zu versuchen, das Feuer selbst zu löschen ist auch für ihn lebensgefährlich. „Die ganze Vorderseite des Wagens stand in Flammen. Es wurde von Sekunde zu Sekunde schlimmer“, erinnert sich der Mann gegenüber „Yorkshire Live“.

Doch nachdem Kevin mit dem Notruf gesprochen hat, fällt ihm noch etwas ein: seine Tochter hat einen ähnlichen Weg zur Arbeit wie er. Wenn die Feuerwehr und der Notruf kommen, könnte das die Straßen für einige Zeit blockieren. Kevin will also seine Tochter vorwarnen, dass sie aufpassen soll und vielleicht eine andere Route nehmen sollte.

Eigene Tochter saß in Fahrzeug

Doch als er seine Tochter erreicht, hat diese ganz schockierende Nachrichten für ihn: „Sie erzählte mir, dass sie bereits losgefahren war und tatsächlich im Taxi saß“, erzählt Kevin. Es war ihr erster Tag zurück im Büro nach den Weihnachtsferien. Deshalb wollte sie offenbar früher losfahren. Doch die Frau hat beruhigende Nachrichten für ihren Vater: ihr ist bei dem Vorfall zum Glück nichts passiert.

„Offenbar hatte die Motorhaube zu rauchen begonnen, so dass der Fahrer anhielt, um sie zu öffnen. Sie hatte Feuer gefangen. Also musste meine Tochter aussteigen und nahm stattdessen den Bus zur Arbeit“, erzählt Kevin. „Meiner Tochter scheint es gut zu gehen.“ Auch dem Taxifahrer, den Kevin am Unfallort antraf, geht es gut. Denn auch, wenn das Taxi in Flammen stand, explodiert ist zum Glück nichts. Dennoch scheint es so, als sitze der Schock noch in den Knochen. Denn gegenüber der Nachrichtenseite betont Kevin: „Es ist das Letzte, was man erwartet, wenn man morgens zur Arbeit geht.“