Fans der Netflix-Serie „Bridgerton“ müssen jetzt ganz stark sein. Denn nachdem uns der Duke aka Regé-Jean Page schon nach Staffel eins verlassen hat, folgt jetzt das nächste Serien-Aus. Eine weitere Hauptfigur steigt nämlich pünktlich zur dritten Staffel aus.

Das verkündet die Schauspielerin jetzt in einem Interview!

„Bridgerton“ ohne Daphne? Das sagt Phoebe Dynevor dazu

Es ist zwar noch nicht einmal ein Jahr her, seit die zweite Staffel „Bridgerton“ uns mit neuer Romantik und jeder Menge Schmachten verzaubert hat, und dennoch können Fans der Serie die dritte Staffel kaum erwarten. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Details bekannt, die die Vorfreude auf die neue Staffel noch größer machen. So steht etwa schon fest, dass sich Staffel drei weiter von den Büchern distanzieren wird. Denn statt des dritten Buches wird in Staffel drei das vierte Buch der Reihe umgesetzt. Inhaltlich bedeutet das, dass sich die Staffel um Penelope und Colin drehen wird.

Doch bei all der Euphorie um Staffel drei folgt jetzt ein großer Dämpfer für Fans der Serie. Denn Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor – die in den ersten beiden Staffeln die Rolle der Daphne übernahm – verkündet jetzt eine drastische Entscheidung zur aktuellen Staffel. Denn im Gespräch mit „Screen Rant“ wurde sie gefragt, ob es für Daphne denn aufregende neue Entwicklungen in der neuen Staffel gäbe, woraufhin die Schauspielerin mit traurigen Nachrichten antwortete. „In Staffel drei leider nicht. Aber vielleicht in der Zukunft“, enthüllt sie. Denn in Staffel drei, erklärt Phoebe, ist sie „einfach aufgeregt, die Staffel als Zuseherin zu schauen.“

Phoebe wird also nicht mehr Teil der Staffel sein? Heißt das, wir erfahren nicht, was aus Daphne wird, wie es dem gemeinsamen Sohn mit dem Duke geht und ob sie sich in ihrem Leben als Hausfrau und Mutter wohlfühlt? Was!?

So geht es in der dritten Staffel „Bridgerton“ weiter

Ein ziemlicher Schock für Fans der Serie, zumindest auf den ersten Blick. Denn wer sich ein bisschen näher mit dem Konzept von „Bridgerton“ auseinandersetzt, kann die Entscheidung nachvollziehen. Einerseits war Daphne ja schon in der zweiten Staffel eher eine Randfigur, die ihren Bruder Anthony auf Brautschau unterstützte. Als verheiratete Frau und Mutter ist sie deutlich weniger in das Geschehen der Familie involviert und besucht ihre Liebsten auch nur hin und wieder. Andererseits war es schon in der zweiten Staffel immer wieder ungewohnt, Daphne ohne ihren Ehemann – den Duke – zu sehen. Denn nachdem Regé-Jean Page schon vor der zweiten Staffel verkündet hatte, dass er nicht mehr Teil der Show sein wird, war es doch ungewohnt, dass die glücklich verheiratete Daphne immer ohne ihren Ehemann erschien.

Bleibt also abzuwarten, inwiefern die Serie Daphnes Abwesenheit thematisiert. Denn bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass Daphne gar nicht mehr in der Staffel zu sehen sein wird. Also wer weiß, vielleicht taucht sie ja doch noch ganz kurz auf. Und vielleicht brechen sie und der Duke dann auf eine Reise auf – oder ziehen um? Das erfahren wir wohl erst zu Beginn der dritten Staffel. Doch wenn man sich den geplanten Inhalt der kommenden Staffel ansieht, wirkt es fast so, als wäre die Beziehung von Daphne und dem Duke ohnehin nicht mehr das, was uns beschäftigt. Denn nachdem Penelope am Ende von Staffel zwei ihre geheime Identität als Lady Whistledown nicht länger nur für sich behalten kann, wartet auf sie aber wohl jede Menge Drama, vor allem, wenn es um die Freundschaft mit Eloise geht. Denn diese scheint das Vertrauen in ihre beste Freundin vollkommen verloren zu haben.

Bisher noch kein offizielles Startdatum

Aber keine Sorge, es wird auch romantisch. Denn in Staffel drei widmet sich Penelope der Suche nach einem passenden Ehemann. Wir erinnern: am Ende der zweiten Staffel bekam sie mit, wie Colin vor seinen Freunden über sie lästerte. Ein Anstoß für sie, ihn endlich abzuhaken und sich aktiv der Suche nach einem Partner zu widmen. Doch Colin steht ihr mit Tipps für mehr Selbstbewusstsein zur Seite – und bemerkt nach und nach: auch er empfindet mehr als Freundschaft.

Wann wir endlich sehen, ob und wie Penelope und Colin zueinander finden, ist übrigens noch nicht bekannt. Denn auch, wenn es schon einige Teaser und Setbilder gibt – ein konkretes Startdatum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.