Dass „Bridgerton“-Star Regé-Jean Page SEHR gute Gene hat, müssen wir wohl gar nicht erst diskutieren. Doch jetzt hat die Wissenschaft gesprochen! Laut des „Goldenen Schnitts der Schönheit“ ist der 34-Jährige nämlich tatsächlich der schönste Mann der Welt.

Aber auch die Plätze zwei bis vier können sich wirklich sehen lassen.

Regé-Jean Page zum schönsten Mann der Welt gekürt

Die erste Staffel des Netflix-Erfolges „Bridgerton“ war vor allem deshalb sehenswert, da die meisten den „Duke of Hastings“ angeschmachtet haben. Und schon sehen wir die steamy Szenen vor unserem inneren Auge, in denen Regé-Jean Page als Simon Basset seine Angebetete, Daphne Bridgerton, in die Welt der Leidenschaft einführt – haaach. Wer den britischen Schauspieler hier bereits unwiderstehlich fand, ist damit auch sicherlich nicht alleine. Jetzt gibt es sogar einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Regé-Jean mit überdurchschnittlich guten Genen gesegnet ist.

Denn das griechische Prinzip des „Goldenen Schnitts der Schönheit“ hat ergeben, dass der 34-Jährige alle Kriterien erfüllt, um getrost als schönster Mann der Welt durchzugehen. Für diese Computeranalyse, durchgeführt vom Londoner Beauty-Doc Dr. Julian De Silva, wird das Gesicht unterteilt und anschließend vermessen. Ausschlaggebende Punkte sind die Gleichmäßigkeit von Augenbrauenbogen, der Durchmesser sowie Abstand der Augen, die Nasenlänge und -breite sowie die Form des Kinns. Außerdem teilt das System Länge durch Breite – je näher das Ergebnis an dem Wert 1,6 liegt, umso „attraktiver“ und „schöner“ ist es. Zumindest in den Augen der Wissenschaft.

Das ist das Ergebnis

Mit 93,65 Prozent treffen auf Regé-Jean Page also alle genannten Kriterien zu. Doch der zweite Platz ist definitiv nicht weit davon entfernt. Denn mit 93,5 Prozent befindet sich „Thor“-Star Chris Hemsworth auf dem zweiten Platz. Dahinter reiht sich „Black Panther“-Schauspieler Michael B. Jordan mit 93,46 Prozent ein. Und den vierter Stelle befindet sich Sänger und Schauspieler Harry Styles – und zwar mit 92,30 Prozent. „Twilight“-Star Robert Pattinson, der diese Liste 2020 übrigens noch angeführt hat, befindet sich aktuell auf Rang sechs.

Dr. De Silva, der das Zentrum für fortgeschrittene kosmetische und plastische Gesichtschirurgie in der Harley Street in London leitet, erklärt im Gespräch mit Daily Mail, was hinter der „Schönheits-Formen“ steckt. „Diese brandneuen Computer-Mapping-Techniken ermöglichen es uns, einige der Rätsel zu lösen, was jemanden körperlich schön macht, und die Technologie ist nützlich, wenn wir die Operationen unserer Patienten planen“, so er Schönheitschirurg.

Bei Regé-Jean seien es vor allem sein klassisch schönen Gesichts und seine braunen Augen, warum der Computer ihn als schönsten Mann der Welt gekürt hat. „Er hatte mit Abstand die höchste Punktzahl für seinen Augenabstand und auch die Positionierung seiner Augen wurde hoch bewertet. Seine perfekt geformten Lippen wurden ebenfalls hoch bewertet, und die einzige Note, die etwas niedriger ausfiel, war für die Breite und Länge seiner Nase“, so De Silva. Also wir würden hier ja absolut keine Punkte abziehen …

