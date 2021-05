Der Muttertag steht vor der Tür und du bist mal wieder zu spät dran mit dem richtigen Geschenk für deine Mama? Kein Problem, wir haben einige Last-Minute-Ideen für dich, mit denen du deiner Mami garantiert eine Freude machst.

Und egal, wie klein oder groß die Geschenke sind – sie kommen alle von Herzen.

1. Muttertags-Kollektion von Lush

Auch deine Mama braucht hin und wieder Me-Time. Was eignet sich da besser, als ein entspannter Beauty-Abend mit Gesichtsmaske in der Badewanne? Die perfekten Produkte dafür findest du bei Lush. Passend zum Muttertag gibt’s dort gerade eine eigene Muttertags-Kollektion mit Badebomben, Duschpeeling & Co. Erstelle deiner Mama doch am besten einfach einen Beauty-Korb mit allem, was ihr Herz begehrt. Alle Produkte online und in den Stores erhältlich.

2. Gutschein für eine Beauty-Behandlung

Im Frühling braucht unsere Haut einen neuen Frischekick und das richtige Treatment, um mit neuem Glow in die sonnige Jahreszeit zu starten. Nach all den Strapazen und dem Stress der vergangenen Monate haben wir uns das alle verdient. Allen voran die beste Mama der Welt! Mach ihr doch einfach eine Freude mit einem Gutschein für ein Beauty-Treatment. Und am besten machst du dir auch gleich am selben Tag einen Termin aus, so könnt ihr den Tag gemeinsam verbringen und du hast auch etwas davon! Unser Tipp: Das Babor Beauty Spa in Wien. Dort gibt’s aktuell sogar eigene Muttertags-Pakete als Specials.

3. Sonos Roam Speaker

Verwöhn deine Mama mit etwas ganz Besonderem: Und zwar dem neuen portable Speaker Sonos Roam. Du kannst ihn zu Hause aber auch unterwegs verwenden. Perfekt für den Sommer, zum Beispiel im Garten oder auf der Terrasse. Einfach mit Bluetooth oder WLAN verbinden und Musik abspielen. Oder die eigenen Sonos Radios aufdrehen – passend zum Muttertag ist übrigens die „Music for Moms“ Station auf Sonos Radio verfügbar, mit jeder Menge Songs, die unsere Mamas feiern. Der Speaker ist um rund 180 Euro zum Beispiel bei MediaMarkt in schwarz oder weiß erhältlich. Unser Tipp: Picknickkorb packen, Sonos Roam schnappen und Mama verwöhnen!

Bild: Sonos

4. Foodspring-Torte

Von Kuchen und Torten bekommen wir nie genug. Wie wär’s, wenn du deiner Mama zum Muttertag einfach selbst eine backst? Und am besten auch noch eine ohne Zucker? Dann probier dafür doch mal die Produkte von Foodspring. Die Shakes und Protein-Creams gibt’s im Online-Shop oder zum Beispiel bei Bipa oder dm. Übrigens ganz neu und die perfekte Inspiration für eine Torte oder Kuchen: Der Vegan Shape Shake in der Geschmacksrichtung Blueberry Cheesecake.

5. Cocktails at Home

Party mit Mama! Das klingt doch echt nach einem perfekten Muttertag. Und dafür müsst ihr nicht mal in eine Bar, sondern ihr veranstaltet den Cocktail-Nachmittag (ja, Nachmittag!) einfach zu Hause. Besorge die Zutaten für die Lieblingscocktails deiner Mama und mix it, was das Zeug hält! Am besten machst du deiner Mum auch gleich mit einer guten Flasche Whisky oder Gin eine doppelte Freude. Zum Beispiel mit dem Waldviertler Gin der Destillerie Haider, erhältlich im Online-Shop.

Wenn deine Mama eher auf Weine steht, dann haben wir da auch eine Idee für dich. Bestell dir doch einfach eine Weinbox von gurkerl.at und hol dir jede Menge gute Tropfen zum Verkosten nachhause!

6. Ein guter Duft

Über ein gutes Parfüm freut sich deine Mama zum Muttertag garantiert. Wie wär’s zum Beispiel mit dem neuen Duft von Narciso Rodriguez NARCISO eau néroli ambrée? Die leicht holzigen und floralen Noten sind perfekt für den Frühling. Der Duft ist kraftvoll, aber gleichzeitig verspielt und sehr sinnlich. Erhältlich ab rund 50 Euro zum Beispiel bei Douglas.

7. Milka Schokoherzen

Oder einfach mal mit Schokolade von Herzen “Danke” sagen – damit kannst du garantiert nichts falsch machen. Einen Strauß Blumen und eine Packung Schokoherzen zaubern deiner Mama am Muttertag fix ein Lächeln ins Gesicht. Zum Muttertags gibt’s außerdem personalisierbare Pralinen von Milka. Alle Infos dazu im Online-Shop.