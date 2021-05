In der vergangenen GNTM-Folge mussten sich die Nachwuchsmodels bei den Castings für die Berliner Fashion Week beweisen. Kandidatin Luca konnte Heidi Klum am wenigsten überzeugen und musste nach Hause gehen.

Als Gastjurorin war die erste Gewinnerin von “Germany’s Next Topmodel”, Lena Gercke, an der Seite von Heidi Klum.

GNTM-Kandidatin Luca ist raus

Das Finale von “Germany’s Next Topmodel” rückt immer näher. Deshalb werden auch die Entscheidungen, welches Model ohne Foto nach Hause gehen muss, Woche für Woche schwerer. In der vergangenen GNTM-Folge mussten die beiden Kandidatinnen Luca und Ashley zittern und traten gemeinsam vor Modelmama Heidi Klum und Gastjurorin Lena Gercke. “Ich habe heute leider kein Foto für dich”, sagte Heidi Klum schließlich zu Luca. Für sie ist die Reise vorbei. Auch die erste GNTM-Gewinnerin Lena Gercke, die in dieser Folge als Gastjurorin dabei war, konnte Luca mit ihrer Performance nicht überzeugen. Denn bei den Castings für die Berliner Fashion Week konnte sie sich keinen Job sichern und auch beim finalen Walk war sie eine der Schlechtesten. Jetzt kämpfen nur noch sieben Nachwuchsmodels um den Sieg bei “Germany’s Next Topmodel”.

Das ist die Favoritin von Lena Gercke

Lena Gercke war in der vergangenen Folge von “Germany’s Next Topmodel” aber nicht nur als Gastjurorin dabei. Sie hatte auch einen Job für ihre eigene Show bei der Berliner Fashion Week zu vergeben. Aber für wen hat sich die 33-Jährige entschieden? Schlussendlich traf sie ihre Entscheidung zwischen Soulin und Alex. “Ich find euch beide so toll, denn ihr habt beide so etwas Eigenes, aber ich habe leider nur noch einen Platz in unserer Show. Und ich hab mich für dich entschieden, liebe Alex!“, verkündet Lena Gercke die Siegerin.

Soulin musste allerdings nicht allzu traurig sein. Denn allein in dieser Folge konnte sich das Nachwuchsmodel bei den Castings für die Berliner Fashion Week drei Jobs sichern. Davon war Modelmama Heidi Klum natürlich vollkommen begeistert und gratuliert Soulin. Diese musste auch nicht lange zittern, denn Heidi schickte sie eine Runde weiter.

“Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx