In der heutigen Folge von “Germany’s Next Topmodel” müssen sich die Nachwuchsmodels bei den Castings für die Berliner Fashion Week beweisen. Beim anschließenden Walk sucht GNTM-Gastjurorin Lena Gercke noch ein weiteres Model für ihre Show bei der Fashion Week.

Wer wird sich den begehrten Job bei Lena Gercke schnappen und damit automatisch eine Runde weiter sein?

GNTM-Models gehen zu Castings für die Berliner Fashion Week

In der heutigen GNTM-Folge geht es für die Nachwuchsmodels nach Berlin. Denn sie müssen sich bei den Castings für die Berliner Fashion Week beweisen. “Berlin war schon immer eine sehr kreative und bunte Stadt”, sagt Heidi Klum. “Das Thema Diversity wird hier besonders großgeschrieben. Kurvige und kleine Models haben die gleiche Chance auf einen Job wie Models, die wir aus der Vergangenheit gewohnt sind”. Das spornt vor allem Curvy-Model Dasha an. Denn sie konnte sich erst einen einzigen Job sichern. “Ich liebe meinen Körper so wie er ist. Ich fühle mich einfach wohl und das möchte ich auch nach außen vermitteln“, sagt das Nachwuchsmodel. Ob sie die Designer der Fashion Week überzeugen kann? Und wie werden sich wohl die anderen Nachwuchsmodels in dieser Woche schlagen?

Lena Gercke sucht Model für Fashion Week

Doch nach den Castings ist es noch lange nicht vorbei für die Nachwuchsmodels. Denn sie müssen beim finalen Walk nicht nur Heidi Klum überzeugen, sondern auch Gastjurorin Lena Gercke. Die erste GNTM-Gewinnerin hat noch eine weitere Überraschung für die Teilnehmerinnen parat: Für ihre eigene Modenschau auf der Berliner Fashion Week sucht sie noch ein Model, das ihre Kollektion mit Selbstbewusstsein und Stil auf dem Catwalk präsentiert. Wer wird sich diesen begehrten Job ergattern und damit automatisch eine Runde weiter kommen? Für die anderen Models heißt es dann weiter zittern. Denn eines der GNTM-Nachwuchsmodels muss nach der Entscheidung ihre Koffer packen und ohne Foto nach Hause gehen.

Bild: ProSieben/Richard Hübner

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx