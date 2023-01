Neues Jahr, neue Filmhighlights! Und wenn man sich 2023 so ansieht, wird es filmtechnisch auf jeden Fall aufregend. Denn neben XXL-Blockbustern, spannendem Horror und jeder Menge Herzschmerz gibt es einige Filme, bei denen wir uns das Startdatum schon fett im Kalender markiert haben.

Das sind unsere 23 „Must-Sees“ für 2023!

1. M3gan

Wie startet man besser ins neue Jahr als mit einem guten alten Horrorfilm? „M3gan“ ist derzeit schon in aller Munde, wenn man auf Twitter und Co stöbert. Denn die Geschichte eines Roboterkindes, das über eine Tragödie hinweghelfen soll, ist einfach zu weird, um es nicht unbedingt sehen zu wollen.

Kinostart: 12. Jänner 2023

Grusel-Faktor: 🤩🤩🤩

2. Shotgun Wedding

Ja, wir brauchen auch 2023 manchmal einfach eine seichte Action-Rom-Com, in der Jennifer Lopez sich wider Willen verliebt. Und „Shotgun Wedding“ scheint uns dafür der perfekte Kandidat für 2023 zu sein.

Ab 27. Jänner 2023 auf Prime Video

Kitsch-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

3. Your Place or Mine

Pünktlich vor dem Valentinstag gibt es natürlich noch eine Rom-Com, die wir auf gar keinen Fall verpassen wollen: „Your Place or Mine“ hat nämlich nicht nur den klassischen Häuser-Tausch-Plot, sondern auch noch Reese Witherspoon und Ashton Kutcher in den Hauptrollen. Und haben wir schon erwähnt, dass auch „Grey’s Anatomy“-Star Jesse Williams dabei ist?

Ab 10. Februar 2023 auf Netflix

Romantik-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

4. Magic Mike’s Last Dance

Schnappt euch eure BFFS, der „Super Bowl des Strippens“ kommt ins Kino. Jap, Hauptdarsteller Channing Tatum hat uns so einiges für das große „Magic Mike“-Finale versprochen und wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin die Reise geht (natürlich nur wegen der aufregenden Handlung und der schauspielerischen Leistung – die Sixpacks sehen wir ja gar nicht mehr!)

Voraussichtlicher Kinostart: 10. Februar 2023

Kreisch-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

5. Tár

„Tá“ wird wohl einer dieser Filme, die man gesehen haben MUSS, wenn man die Preisverleihungen 2023 mitverfolgt. Denn das Musikdrama mit Cate Blanchett wird jetzt schon als einer DER Favoriten der Award-Season gehandelt.

Voraussichtlicher Kinostart: 2. März 2023

Oscar-Faktor: 🤩🤩🤩

6. Scream VI

Ihr habt die Netflix-Serie „Wednesday“ gefeiert? Dann haben wir gute Nachrichten. Denn Hauptdarstellerin Jenna Ortega ist auch die Hauptfigur in den neuen „Scream“-Teilen – und zeigt, wie das Horrorgenre wieder aufleben kann.

Voraussichtlicher Kinostart: 9. März 2023

Scream-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

7. Shazam! Fury of the Gods

Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber gut Ding braucht ja bekanntlich Weile. Und jetzt – fast vier Jahre nach dem ersten Teil – geht der DC-Überraschungshit „Shazam!“ endlich in die zweite Runde.

Voraussichtlicher Kinostart: 17. März 2023

Verwechslungsgefahr mit der Musik-App-Faktor: 🤩🤩

8. John Wick: Kapitel 4

Keanu Reeves in seiner wohl aufregendsten Rolle – müssen wir dazu mehr sagen?

Voraussichtlicher Kinostart: 23. März 2023

Keanu-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

9. Der Super Mario Bros. Film

Wir wollen euch nicht anlügen, „Der Super Mario Bros. Film “ steht auch auf unserer Watchlist, weil wir es einfach nicht erwarten können, all die Memes und Witze über Chris Pratt als Mario mitzuverfolgen und zu sehen, ob die Macher:innen des Films nach der harschen Trailer-Kritik etwas geändert haben.

Voraussichtlicher Kinostart; 6. April 2023

Meme-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

10. The Whale

Ladies and Gentleman, die Brenaissance hat begonnen. Gemeint ist damit das Wiederaufleben der Karriere von 90s-Liebling Brendan Fraser, der nach langer Auszeit endlich wieder vor der Kamera steht. Kritiker:innen loben seine Performance in „The Whale“ schon jetzt und sehen ihn als großen Favoriten für die ein oder andere Auszeichnung.

Voraussichtlicher Kinostart: 27. April 2023

Drama-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

11. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Für Marvel-Fans wird 2023 ein ziemlich aufregendes Jahr: denn die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe beginnt und damit auch jede Menge neue Verstrickungen, Abenteuer und Verwirrungen. „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ zeigt dabei schon im Trailer, dass auch die fünfte Phase der Superheldenfilme Filme beinhaltet, die ganz schön viel Taschentuch-Alarm auslösen könnten.

Voraussichtlicher Kinostart: 3. Mai 2023

Dramatische Wendungen-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

12. Arielle die Meerjungfrau

Wohl kaum eine Realverfilmung hat schon vorab für so viel Trubel gesorgt wie die Neuverfilmung von „Arielle“. Wir sind auf jeden Fall EXTREM gehyped und haben schon nach dem ersten Teaser gesehen: an Aufwand und Produktionsarbeit kann diesen Film wohl nur wenig toppen.

Voraussichtlicher Kinostart: 26. Mai 2023

Jahreshighlight-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

13. Elemental

Was wäre eine Watchlist ohne einen Animationsfilm? Richtig: unvollständig. Und wenn man sich den Trailer für „Elemental“ ansieht, wird klar: Disney fährt mal wieder alle Geschütze auf und will uns nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Weinen bringen.

Voraussichtlicher Kinostart: 15. Juni 2023

„Avatar – Der Herr der Elemente“-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

14. Indiana Jones 5: Der Ruf des Schicksals

Aaaah! Indiana Jones ist zurück. Während ihr euch das Release-Datum fett im Kalender markiert, suchen wir mal nach unserer Peitsche und dem coolen Hut.

Voraussichtlicher Kinostart: 29. Juni 2023

Cooler-Hut-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

15. Mission Impossible 7 – Dead Reckoning Teil 1

Tom Cruise macht das, was Tom Cruise am besten kann: sich waghalsig in die krassesten Stunts stürzen, die wir je gesehen haben und dabei den Anschein erwecken, als wäre es das Einfachste der Welt.

Voraussichtlicher Kinostart: 13. Juli 2023

Schwindel-Faktor: 🤩🤩🤩

16. Barbie

Come on Barbie, let’s go Party. Alleine der Trailer zum starbesetzten „Barbie“-Film versetzt uns schon in absolute Euphorie. I mean, Margot Robbie, Ryan Gosling UND Emma Mackey in einem Film! Das muss doch großartig werden.

Voraussichtlicher Kinostart: 20. Juli 2023

Pink-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

17. Oppenheimer

Wer es im Kino gerne groß, pompös und laut mag, hat wohl einige Filme von Christopher Nolan auf seiner Favoritenliste. Mit „Oppenheimer“ wird der Star-Regisseur wohl wieder machen, was er am besten kann: XXL-Sets zum Leben erwecken und die wohl ausgefeiltesten echten Effekte umsetzen, von denen man sich eigentlich sicher war, dass sie animiert sind.

Voraussichtlicher Kinostart: 20. Juli 2023

Blockbuster-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

18. The Marvels

Im Marvel Cinematic Universe wird es (endlich!) weiblicher und mit „The Marvels“ sehen wir ein Trio, das wir schon aus Marvel-Highlights der Vergangenheit kennen: Captain Marvel, Monica Rambeau und Ms. Marvel!

Voraussichtlicher Kinostart: 28. Juli 2023

Superhelden-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

19. Dune: Part Two

Kaum ein Film hat uns in den vergangenen Jahren so sehr fasziniert wie „Dune“. Nicht nur, weil er mit Zendaya und Everybody’s Darling Timothée Chalamet eine Top-Besetzung hatte, sondern weil es einer dieser Kinofilme war, die einfach mitreißen. Kein Wunder also, dass der Hype für Teil 2 schon jetzt riesig ist.

Voraussichtlicher Kinostart: 3. November 2023

Jahreshighlight-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

20. Die Tribute von Panem: The Ballad ofSongbirds and Snakes

Mehr als zehn Jahre nach dem ersten „Hunger Games“-Film liefert die Vorgeschichte „The Ballad of Songbirds and Snakes“ einen Einblick in das Leben des späteren Präsidenten Snow. Und wir lernen: auch er hatte eine Lovestory wie Katniss und Peeta. Doch schon im Teeniealter war die Karriereleiter immer im Fokus seines Lebens. Kleiner Tipp von uns: unbedingt vorher das Buch lesen und nochmal die Filme durchschauen!

Voraussichtlicher Kinostart: 17. November 2023

Nostalgie-Faktor: 🤩🤩🤩🤩

21. Wonka

Ganz ehrlich: wundert es euch, dass auch der zweite große Timothée Chalamet- Film auf unserer Watchlist landet? Tja, uns auch nicht. Obwohl wir zugeben müssen: auf den Gesang, der uns in der musikalischen Vorgeschichte von Willy Wonka erwartet, sind wir schon sehr gespannt!

Voraussichtlicher Kinostart: 15. Dezember 2023

Schokoladen-Faktor: 🤩🤩🤩🤩🤩

22. Maestro

Bradley Cooper liefert die ultimative Transformation in „Maestro“ und verwandelt sich in Star-Komponist Leonard Bernstein. Einer jener Filme aus 2023, der wohl alle zum Staunen bringen wird – vor allem wegen Coopers Verwandlung!

„Maestro“ soll 2023 auf Netflix erscheinen!

Makeover-Faktor: 🤩🤩🤩

23. Prom Pact

Ein kitschiger Teenie-Film darf zu guter Letzt natürlich in keiner Filme-Jahresliste fehlen. Und „Prom Pact“, der genau das beinhaltet, was der Titel verspricht, ist dafür wohl einer der besten Tipps. Denn er hat einfach alles: eine ehrgeizige Schülerin mit Harvard-Traum, Liebe, Verwirrung und glitzernde Ballkleider.

Der Film soll 2023 auf Disney Plus erscheinen.

Teenie-Faktor: 🤩🤩🤩