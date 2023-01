Drei von vier Vergebenen wünschen sich mehr Zeit für die Liebe und Quality-Time mit der Partnerin oder dem Partner, während sich 40 Prozent der Singles mehr Zeit für die Partnersuche nehmen möchten.

Laut Studie: ÖsterreicherInnen wünschen sich mehr Zeit für die Liebe

Nach turbulenten Jahren, die vermutlich viele Lebensbereiche verändert haben, wollen sich die Österreicher:innen 2023 auf das Wesentliche besinnen. So steht laut einer aktuellen Studie im Auftrag von Parship.at mehr Zeit für Hobbys und Interessen beim Großteil (71 Prozent) an erster Stelle, dicht gefolgt von Reisen (68 Prozent). Wer in einer Beziehung lebt, sehnt sich nach mehr Quality-Time mit dem Partner oder der Partnerin (73 Prozent). Bei den Singles wünschen sich vor allem Männer mehr Zeit für die Partnersuche. Das zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag von Parship.at, die von marketagent.com unter 1.500 Österreicher:innen durchgeführt wurde.

Neujahrsvorsatz 2023: Mehr Zeit für Liebe und die Partnersuche

Ob vergeben oder Single – Partnerschaft bzw. Partnersuche sind für die Österreicher:innen im kommenden Jahr von großer Bedeutung. Bei Paaren hat der Wunsch, mehr Zeit mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen, die oberste Priorität (73 Prozent). Vier von zehn Singles planen mehr Zeit für die Partnersuche ein, bei den Männern sogar jeder Zweite (Frauen 33 Prozent). Intensiveres Dating steht vor allem bei den jungen Singles für 2023 auf dem Plan: 56 Prozent der 18- bis 29-Jährigen möchten dafür mehr Zeit aufbringen. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist eine glückliche Beziehung von besonderer Bedeutung. Eine stabile Partnerschaft gibt Halt und sorgt für das Gefühl von Geborgenheit. Das Kennenlernen neuer Leute bereichert hingegen für Singles den Alltag, spannende Dates können als aufregend und inspirierend erlebt werden“, so Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Me-Time für 2023 oberste Priorität

Nicht nur für die Liebe in Beziehungen und die Partnersuche wollen sich die Menschen in Österreicher mehr Zeit nehmen, sondern vor allem auch für sich selbst. Me-Time steht für Mehrheit der Befragten nämlich hoch im Kurs: 67 Prozent wollen sich 2023 mehr Zeit für sich selbst nehmen, um öfter die Seele baumeln zu lassen oder einfach ohne Verpflichtungen zu sein. Zwischenmenschliche Beziehungen zu Familie (67 Prozent) und Freund:innen (65 Prozent) sind ebenso von hoher Bedeutung.

„Ganz offensichtlich wollen viele Befragte im neuen Jahr ihre zeitlichen Prioritäten verändern. Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen uns, dass die Österreicher:innen Zeit als rares und sehr wertvolles Gut sehen und sie vor allem ihren Leidenschaften und Liebsten widmen möchten. Zudem spiegeln sich aktuelle Veränderungen und Trends unserer Gesellschaft in den Ergebnissen wider. Der Wert der Freizeit hat für viele eine große Wichtigkeit, berufliche Anforderungen werden auf der Prioritätenliste eher nach hinten geschoben.“, so Erb.

Tatsächlich wollen nur wenige Österreicher:innen mehr Zeit in berufliche Verpflichtungen investieren – nur zwei von zehn Befragten nehmen sich das für das neue Jahr vor. Mehr Zeit für Ausbildung und Fortbildungen sind nur für ein Drittel ein Thema.