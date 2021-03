Nachdem Alex mit Emilia “schluss gemacht” hat, hat die Blondine etwas mehr Zeit mit dem “Love Island”-Neuankömmling Leo verbracht. Das scheint Alex aber ganz und gar nicht zu gefallen. Er will die 21-Jährige zurück.

Die anderen Islanderinnen sind aber überzeugt davon, dass Alex nur Angst davor hat aus der Villa zu fliegen.

Alex ist eifersüchtig auf Emilia und Leo

Will Alex jetzt doch noch was von Emilia? Diese Frage haben wir uns wohl alle in der letzten Folge von “Love Island” gestellt. Nachdem er in der vorherigen Folge das Couple mit ihr gelöst und sich von ihr “getrennt” hat, scheint er jetzt doch nicht so ganz überzeugt davon zu sein, dass sie mit einem anderen Mann flirtet.

Denn kurz nach der “Trennung” sind drei neue Männer in die Villa gezogen. Und Leo hat der Blondine sofort den Kopf verdreht. Auch er scheint sich sehr zu der 21-Jährigen hingezogen zu fühlen. Und schon ist Alex eifersüchtig. “Ich wünsche mir einfach, dass sie jetzt hier wäre”, sagt er zu seinem Kumpel Paco. Doch die anderen Islanderinnen sind gar nicht begeistert von seiner Aktion. Denn vor allem Greta und Bianca glauben, dass Alex nur Angst hat aus der Show zu fliegen und sich deshalb Emilia zurückholen möchte. Nur Emilia ist hin- und hergerissen. “Ich wünschte, ich würde die Hoffnung an diesem Mann endlich verlieren”, sagt sie später. Doch das fällt ihr gar nicht so leicht. Für welchen Islander sie sich bei der nächsten Paarungszeremonie wohl entscheiden wird?

Erster Kuss bei “Love Island”-Couple Bianca und Paco

Während wir uns gerade alle fragen, für wen sich Emilia schlussendlich entscheiden wird, läuft es bei einem anderen Couple gerade richtig gut. Bei Paco und Bianca fliegen die Funken. Er hat der 23-Jährigen so richtig den Kopf verdreht. Und dann, mitten in der Nacht, der erste Kuss! “Passiert hier noch was, oder kann ich schlafen gehen?”, fragt Bianca ihren Traumprinzen im Bett. Und tatsächlich, endlich küssen sich die beiden. Darauf haben Fans schon lange gewartet und vor allem sind alle froh darüber, dass es Bianca endlich gut geht. Nachdem ihr von Adriano das Herz gebrochen wurde, hat sie das Liebesglück mit Paco eindeutig verdient.

