Bald geht sie wieder los – die Sandalen-Saison! Und fest steht schon jetzt: Badeschlapfen gehören 2023 nicht nur ins Schwimmbad, sondern werden nun auch stylisch und selbstbewusst im Alltag ausgeführt. Ihr wisst nicht so genau, wie ihr die Sandalen am besten kombinieren sollt? Keine Sorge, we got you covered! Wir haben ein paar Outfit-Ideen für euch.

… inklusive jeder Menge Pieces zum Nachshoppen!

Zehentrenner

Wie bereits im letzten Jahr sind die sogenannte Toe Ring Sandalen auch diese Saison ein absolutes Fashion-Must-Have! Besonders classy wirken cleane Modelle mit eckiger Sohle und minimalistischer Zehenschlaufe. Mit Absatz lässt sich der Trendschuh auch bei Abendevents ausführen. Besonders angesagt seid ihr unterwegs, wenn ihr die Schuhe mit einer Baggy-Jeans kombiniert. Dazu passt perfekt ein Hemd im Oversized-Look. Wer’s noch eleganter mag, peppt das Outfit mit einer goldenen Halskette und (Feaux) Leder-Handtasche auf.

Plateau-Pantoletten

Slides sind nicht nur mega praktisch, sie sehen auch noch richtig cool aus. Vor allem, wenn sie ein ganz bestimmtes Merkmal aufweisen. Und zwar die Plateau-Sohle! Hier gilt: ihr könnt die Trendschuhe ruhig mit einem schicken Outfit kombinieren. So kommen die Slides in Kombi mit einer weiten High-Waist-Anzughose richtig gut zur Geltung. Dazu ein Crop-Top oder Sweater. Übrigens: an kälteren Tagen, könnt ihr die Plateau-Pantoletten auch mit Socken drunter tragen. Ja, ihr habt richtig gehört. Was lange als absolutes No-Go galt, ist in Modemetropolen wie Mailand oder Tokio schon lange Trend. Bequemer geht nicht!

Jelly Shoes

Mit den Jelly Shoes wird es richtig nostalgisch! Jaaa, die Schuhe aus den 90ern sind endgültig zurück. Zugegeben, die Treter sind eigentlich für Strand oder Schwimmbad konzipiert. 2023 gehören sie aber definitiv auch in den Alltag, denn sie kommen mit einem Upgrade zurück. Die Form und das Material der Schuhe sind nun deutlich filigraner. In Kombi mit einem Rock und einem Crop-Top sehen Jelly Shoes einfach ultra cute aus. Wer einen Trendlook á la Hailey Bieber wünscht, kombiniert dazu einfach eine Vintage-Lederjacke.

Clogs

Ein weiterer Schuh-Klassiker darf diesen Frühling/Sommer natürlich nicht fehlen: Die Rede ist von Clogs. Die einen lieben sie, die anderen können so gar nichts damit anfangen. Fest steht aber: Aus Gummi sind die Schuhe ein absolutes Fashion-Must-Have! In Kombination mit einer Cargo-Hose und einem Blazer seid ihr garantiert stylisch unterwegs. Perfekt für einen Shoppingday zum Beispiel. Besonders praktisch: Die Clogs sind einfach ultrabequem!