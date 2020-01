View this post on Instagram

Jetzt ist es offiziell! . Ich bin kein Star, aber trotzdem bin ich dieses Jahr im Dschungelcamp dabei 🙀🕷Es wird eine sehr harte Herausforderung für mich sein, ich bin schon jetzt sehr nervös und trotzdem freue ich mich sehr darauf, denn nur durch Herausforderungen wächst man und sammelt neue Erfahrungen . Würdet ihr mal ins Camp gehen wollen? 🙀 Liebt ihr Natur? Habt ihr Angst von irgendwas? . Foto: TVNOW/Ariya Shiraz . #ibes2020 #anastasiyaavilova