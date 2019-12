Endlich ist es fix! Seit Wochen wird spekuliert, wer am 10. Jänner ins Dschungelcamp zieht. Nun wurden alle 12 Kandidaten offiziell bestätigt.

RTL hat nun endlich alle Stars, die dieses Jahr im australischen Dschungel um die Krone kämpfen bekannt gegeben.

Diese 12 Stars ziehen ins Dschungelcamp

Via Social Media teilte RTL nun offiziell mit, welche Stars bei der diesjährigen Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” dabei sein werden. So wurde im Vorfeld bereits vermutet, dass die Ex-Frau von Schlagerstar Michael Wendler, Claudia Nordberg in den Dschungel ziehen soll. Außerdem sollen Reality Star Daniela Büchner und GZSZ-Darsteller Raul Richter mit dabei sein. Und tatsächlich müssen sich die drei in der kommenden Staffel den Dschungelprüfungen stellen.

Außerdem bestätigte RTL folgende Stars: Temptation Island-Kandidatin Anastasiya Avilova, Bachelorette-Teilnehmer Marco Cerullo, Love Island-Kandidatin Elena Miras, DSDS-Gewinner Prince Damien, Reality TV-Star Markus Reinecke, Schauspielerin Sonja Kirchberger, DSDS-Teilnehmer Toni Trips, Profisportler Sven Ottke und Politiker Günther Krause.

“Ich bin ein Star – Holt mich hier raus”: Alle Kandidaten fix

Wie sich nun herausstellte, waren die Spekulationen im Vorfeld also goldrichtig. Fast alle Kandidaten waren schon vor der offiziellen Bestätigung von RTL bekannt. Am 10. Jänner geht es dann endlich los und die Promis stellen sich den Ekel-Aufgaben im Kampf um den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin 2020.

Alle Folgen gibt es ab 10. Jänner auf RTL und TVNOW.