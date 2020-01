Sei es im Job, im Liebesleben oder im Freundeskreis – das neue Jahr bringt jede Menge Veränderungen mit sich. Vor allem für diese drei Sternzeichen, denn sie haben 2020 eine lebensverändernde Begegnung.

Sie können sich im neuen Jahr auf jede Menge Überraschungen und Abenteuer gefasst machen.

Jungfrau

Für die Jungfrau wird 2020 vor allem in Sachen Liebe richtig spannend. Denn sie trifft auf jemanden, der sie so richtig aus dem Konzept bringt. Doch das muss nicht unbedingt heißen, dass es die Liebe ihres Lebens sein wird. Dennoch wird es eine lebensverändernde Begegnung sein. Sie wird dadurch viel über sich selbst lernen und endlich etwas lockerer und offener werden.

Widder

Auch den Widder erwartet 2020 eine lebensverändernde Begegnung. Er wird auf alte Bekannte treffen, mit denen er eigentlich schon längst abgeschlossen hat. Alte Gefühle kommen hoch und die Vergangenheit wird neue aufgearbeitet. Doch es wird sich alles zum Positiven wenden und endlich zu einem guten Abschluss kommen. Sei es eine alte Liebesgeschichte, die endlich ihr Happy End hat oder eine alte Freundschaft, die wieder richtig aufblüht – es wird in jedem Fall gut.

Steinbock

Der Steinbock kommt im Job 2020 so richtig voran. Niemand kann ihn auf der Karriereleiter aufhalten und das hat er sich auch verdient. Denn kaum jemand arbeitet so hart für seinen Erfolg, wie er. Und das lohnt sich auch! Er wird im neuen Jahr einige neue Kontakte knüpfen und die werden lebensverändernd für ihn sein. Sei es der Traumjob, den er schon so lange wollte oder eine Chefposition, die sich plötzlich auftut – das neue Jahr ist jedenfalls von jeder Menge Erfolg gekrönt.