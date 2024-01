11 Finger oder eine dritte Brustwarze? Zusätzliche Fortsätze sind beim Menschen keine Seltenheit. Aber wie verhält es sich mit zwei Penissen? Und wie läuft die Sache ab? Zwei Männer mit jeweils zwei Stück davon geben Einblick ihn ihr Leben und wir sind ganz Ohr.

Und ja, beide Penisse sind voll Einsatzfähig

Ein Leben mit Diphallie

Die Diphallie ist eine seltene Genitalfehlbildung mit einer Doppelbildung des Penis. Nur einer von 5,5 Millionen Männern wird mit einer Doppelfehlbildung geboren. In der Literatur wurden bisher rund 100 Fälle beschrieben. Der erste bekannte Fall wurde 1609 in Bologna festgehalten. Bei dieser Erkrankung kann einer der beiden Penisse stärker als der andere ausgebildet sein. Die Doppelung kann sich über die gesamte Länge ziehen. Dabei können die Penisse neben- oder übereinander, relativ dicht oder im Abstand zueinander stehen. Meist geht die Diphallie mit weiteren Fehlbildungen des Urogenitaltraktes einher. Zum Beispiel kann Urin dann nur durch einen der beiden Penisse abgegeben werden. Zudem geht eine Diphallie größtenteils mit Unfruchtbarkeit einher.

Bei dem Thema einen Gesprächspartner mit Erfahrungswert zu finden, ist keine leichte Sache. Zum Glück gibt es den „Double Dick Dude„, der in seiner Biografie „Mein Leben mit zwei Penissen“ intime Einblicke gibt. Die Idee kam „DD“, nachdem er vor Jahren auf dem berüchtigten Reddit-Tread „Ask Me Anything“ Fragen zum Thema beantwortete. Danach erlangte er rasanten Ruhm. Anonym wolle er trotzdem bleiben, wie er in einem seiner zahlreichen Interviews mit dem Rolling Stone erzählt. „Wenn Superman gegenüber der Welt zugegeben hätte, dass er Clark Kent ist, wäre er niemals alleine gelassen worden. Wenn ich an die Öffentlichkeit gehen würde und vor die Kamera, wäre ich von diesem Moment an der Typ mit zwei Penissen und nicht mehr ich.“

Mit Frauen sei es generell schwieriger

Seine Stücke sollen rund 25 Zentimeter lang und voll funktionstüchtig sein. Für ihn die normalste Sache der Welt. „Mein ganzes Leben lang habe ich an mir heruntergeschaut und zwei Penisse gesehen – ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da nur einer hängt“, erzählt der Dude weiter. Rund 1000 Männer und Frauen soll er bereits sexuell beglückt haben. Während seine Ex-Freundin damit gar nicht klarkam, waren andere davon regelrecht fasziniert. Eine besonders lustige Reaktion, die ihm im Gedächtnis geblieben ist, ist die von einer Frau, die dachte, sein zweiter Penis sei eine Prothese und versuchte sie abzuziehen. Sie „begann kreischend zu lachen und hyperventilierte fast“, wie der Double Dick Dude im Interview mit dem Rolling Stone weiter erzählt.

Mit Frauen sei es generell schwieriger. Jungs seien „immer bereit für Action“ gewesen, „sogar die Typen, die sich als hetero identifizierten.“ Und klar, dass auch die Sexpannen bei dem Double Dick Dude spektakulär abliefen. „Einmal war ich mit einem Mädchen zusammen, steckte einen nach vorne und einen nach hinten und während des Höhepunkts riss ich die Haut zwischen meinen Penissen an der Basis auf. Es heilte ohne Nähte, aber es tat höllisch weh.“

Der betroffene Tank lebt heute mit nur einem Penis

Tank – ein anderer Betroffener LKW-Fahrer aus den USA verriet in einem Videointerview mit Soft White Underbelly, dass er mit beiden Penissen gleichzeitig ejakulieren könne – auch wenn nur einer davon stimuliert würde. „Wenn ich in eine Frau eindringe, habe ich das Gefühl, dass einer meiner Penisse an der Seite ist und sich anfühlt, als würde er explodieren“, erklärt Tank. Im Interview verrät er auch, dass viele Frauen das Gefühl genossen, beide Penisse gleichzeitig in sich zu haben. Eine seiner Geliebten entwickelte ein regelrechtes Suchtverhalten, sodass sie nach Tank nur noch Dreier bevorzugte. Dennoch entschloss sich Tank einen Penis operativ entfernen zu lassen. Er bereut seine Entscheidung nicht.