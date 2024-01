Schauspielerin Lili Reinhart gibt mit einem aktuellen Tiktok-Video intime Einblicke in ihr Leben. Denn sie verrät, dass sie kürzlich mit Alopezie, also kreisrundem Haarausfall, diagnostiziert wurde. Dabei spricht die „Riverdale“-Darstellerin auch über eine schwere depressive Phase, in der sie sich befindet.

Mit dem Video will sie ihren Fans zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Lili Reinhart spricht über Alopezie-Diagnose

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Schauspielerin Lili Reinhart über ihren Gesundheitszustand öffnet. In der Vergangenheit hat sie bereits öfter über Themen wie ihre mentale Gesundheit und Körperakzeptanz gesprochen. Daher ist auch bekannt, dass die 27-Jährige unter Angstzuständen und Depressionen leidet. Dazu kommt jetzt noch eine weitere Diagnose, wie der „Riverdale“-Star auf Tiktok erzählt. „Mitten in einer schweren depressiven Episode wurde bei mir Alopezie diagnostiziert“, schreibt Lili zu einem Video.

Dabei handelt es sich um einen plötzlich auftretenden Haarausfall. Stars wie Jada Pinkett Smith oder Ex-Bachelorette Sharon Battiste leiden unter der Krankheit und teilen ihre Reise immer mal wieder mit der Öffentlichkeit – um damit sich selbst und auch andere zu bestärken. Auch Lili Reinhart scheint einen Weg gefunden zu haben, mit der Diagnose umzugehen. Schritt eins: sie teilt ihren Kampf gegen Haarausfall mit ihren Fans. Schritt zwei: sie hat eine Behandlungsmöglichkeit gefunden: „Die Rotlichttherapie ist mein neuer bester Freund“, erklärt sie zu dem Clip auf Tiktok.

„Sprecht weiterhin darüber“

Wie wichtig es für die Schauspielerin ist, für Aufmerksamkeit bezüglich Alopezie zu sorgen, betont sie auch nochmal in ihrer Instagram-Story. „Sprecht weiterhin darüber. Zeigt, dass das normal ist. Habt Mitgefühl mit anderen und seid freundlich“, so die 27-Jährige. Ihre Fans zeigen sich dankbar für die Ehrlichkeit von Lili. „Danke dass du diese Plattform dafür nutzt, um darauf aufmerksam zu machen“, kommentiert eine Userin, die ebenfalls an Alopezie erkrankt ist.

„Der Anfang ist hart aber du wirst das schaffen“, so die bestärkenden Worte eines weiteren Fans. „Niemals die Hoffnung aufgeben“, schreibt jemand anderes, der auch unter der Krankheit litt, die Haare jedoch wieder vollständig nachgewachsen sind. „Wir sind alle hier, um dich zu stärken, Queen“, motiviert eine weitere Tiktok-Nutzerin.

Wenn der Körper die eigenen Haarwurzeln entsteht

Bei kreisrundem Haarausfall handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit. Dabei greift der Körper die eigenen Haarwurzeln an und zerstört sie. Die betroffenen Stellen bleiben meist kahl – manchmal wachsen feine Stoppeln nach. Die Ursache der Krankheit konnte allerdings bis heute nicht vollständig aufgeklärt werden.

Menschen, die an Alopezie leiden, haben oft auch mit einer psychischen Belastung zu kämpfen. Vor allem Frauen greifen daher zu Perücken, Kopftüchern oder anderen Accessoires, um die kahlen Stellen zu verdecken. Denn sich den gesamten Kopf zu rasieren ist für viele eine zu große Hemmschwelle. Doch damit, dass immer mehr Stars an die Öffentlichkeit treten und über ihre Alopezie-Diagnose sprechen, soll es für Betroffene auch leichter werden, mit der Krankheit umzugehen.