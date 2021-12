Gemeinsam mit seiner Mannschaft, den Denver Broncos, gewann der Footballspieler das 50-jährige Superbowl-Jubiläum. Nun wurde Demaryius Thomas tot in seiner Wohnung in Atlanta aufgefunden.

Die Umstände seines Todes sind derzeit aber noch unklar.

Demaryius Thomas stirbt mit 33 Jahren

Es sind tragische Nachrichten für die Football-Welt. Noch vor fünf Jahren gewann der Football-Star gemeinsam mit seiner Mannschaft, den Denver Broncos, den 50. Superbowl. Doch nun wurde der NFL-Star Donnerstagnacht leblos in seiner Wohnung in Atlanta, Georgia aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Man vermute allerdings, dass es sich um ein medizinisches Problem handle. „Unsere Ermittler haben derzeit keinen Grund etwas anderes zu glauben“, so der Polizeisprecher der Beamten aus Atlanta.

Zuletzt spielte der 33-jährige Football-Profi für die New York Jets auf der Position des Wild Receivers. Erst im Juni gab er seinen Rückzug aus dem Profisport bekannt.

Sport-Kollegen sind geschockt

Seine ehemaligen Sport-Kollegen sind fassungslos. Sein Tod komme für alle unerwartet. Dem TMZ Sports Magazin teilten seine ehemaligen Team-Kollegen mit, dass ihr Herz gebrochen sei. Sein ehemaliger Team-Kollege Brandon Marshall macht seiner Trauer auch auf seinem Twitteraccount Luft. Hier postete er unter anderem ein altes Foto von Demaryius und ihm vor einem Spiel.