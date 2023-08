Aufgrund ihrer Autoimmunkrankheit Alopezie, fallen Jada Pinkett-Smith seit einiger Zeit die Haare aus. Doch jetzt gibt es offenbar gute Nachrichten für die Schauspielerin und Ehefrau von Will Smith! Ihre Haare scheinen wieder nachzuwachsen, wie sie auf Instagram stolz zeigt.

Ihre Haarpracht feiere ein Comeback, so die 51-Jährige.

Jada Pinkett-Smith: Sie freut sich über neuen Haarwuchs

Spätestens seit der Oscar-Gala 2022 weiß wohl die ganze Welt, dass Jada Pinkett-Smith an Alopezie, also krankheitsbedingtem Haarausfall, leidet. Sie trägt seit längerer Zeit eine Glatze und wurde während der Award Show zum Thema des damaligen Moderators Chris Rock. Ihr erinnert euch bestimmt: Der 58-Jährige machte einen Witz auf Kosten von Jada und zog damit den Unmut von ihrem Ehemann Will Smith auf sich. Die Folge: er kassierte eine saftige Ohrfeige, die in die Geschichte der Academy-Awards eingegangen ist.

Seither geht Jada sehr offen mit ihrer Krankheit um. Macht auf Alopezie aufmerksam und versucht, die Erkrankung aus dem Tabubereich zu holen. Dazu teilt sie immer wieder Updates, wie es um ihren Haarwuchs steht. Jetzt gibt es tatsächlich gute Nachrichten für die Schauspielerin, denn es sieht ganz danach aus, als würden ihre Haare wieder sprießen! Auf Instagram teilt die 51-Jährige zwei Bilder von sich – eines von vor einiger Zeit und ein aktuelles.

„Haare feiern ein Comeback“

Stolz zeigt sich der „Gotham“-Star mit nachgewachsenen Haaren. „Diese Haare hier scheinen ein Comeback zu feiern. Ich habe zwar noch ein paar Problemstellen, aber wir werden sehen“, so Jada. Für ihr Posting erhält die Schauspielerin viel Zuspruch und motivierende Worte. Sängerin Toni Braxton schreibt etwa: „Wunderschön!“. Auch die anderen Kommentare unter dem Posting sind sich einig: Jada ist bildschön, egal ob mit oder ohne Haarpracht.

„Habe vor Angst gezittert“

Erstmals sprach Jada im Jahr 2018 öffentlich über ihren kreisrunden Haarausfall. In ihrer Talkshow „Red Table Talk“ erzählte sie: „Viele Leute haben gefragt, warum ich Turbane trage. Nun, ich habe nicht darüber gesprochen. Es ist nicht einfach, darüber zu reden, aber ich werde darüber reden.“ Dann schilderte sie den Moment, an dem ihr bewusst wurde, dass etwas nicht stimmt.

„Eines Tages stand ich unter der Dusche und hatte eine Handvoll Haare in meinen Händen und dachte nur: ‚Oh mein Gott, werde ich bald eine Glatze haben?'“. Dieses Ereignis sei eines in ihrem Leben gewesen, „wo ich buchstäblich vor Angst zitterte“, so die Schauspielerin. Seit diesem Zeitpunkt rasiere sie sich immer wieder eine Glatze und begann sich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen. „Der Moment, in dem wir bereit sind, Verantwortung für den Zustand unseres Lebens, unserer Herzen und unseres Geistes zu übernehmen, ist der Moment, in dem wir unsere Kraft zurückgewinnen, um ein Leben und einen Geist der Liebe zu erschaffen, den wir in die Hände eines anderen gelegt haben“, schrieb Jada in einem Posting vom März 2022.