Rund vier Monaten ist es her, dass Will Smith den Comedian Chris Rock bei den Oscars geohrfeigt hat. Jetzt bricht der Smith sein Schweigen und veröffentlicht ein Video-Statement zu dem Eklat. Der Schauspieler habe Chris Rock kontaktiert, um über den Vorfall zu sprechen. Aber bisher kam es zu keinem Treffen und zu keiner Aussprache.

Will Smith gesteht in dem Video, dass sein Verhalten „völlig inakzeptabel“ gewesen sei.

Will Smith entschuldigt sich für Ohrfeige bei den Oscars

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung Ende März sorgte Will Smith für ordentlich Schlagzeilen! Völlig überraschend stürmte der Schauspieler auf die Bühne und verpasste dem Comedian Chris Rock eine Ohrfeige. Dieser hatte zuvor einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett und ihre krankheitsbedingte Glatze gemacht. Mit dem Wutausbruch hatte Smith Millionen Menschen vor den Fernsehern geschockt. Sein Imageschaden war enorm! Nach rund vier Monaten Reflektion, veröffentlicht Smith auf Instagram nun ein fünfminütiges Video-Statement zu dem Vorfall. Darin entschuldigt sich der Schauspieler bei dem Komiker für sein Verhalten.

In den vergangenen Monaten habe Smith viel nachgedacht und an sich selbst gearbeitet, ist im Video zu lesen, bevor der 53-Jährige mit seinem Statement startet. Gleich zu Beginn erklärt er, dass seine Erinnerungen an den Moment äußerst „verschwommen“ seien.

„Mein Verhalten war inakzeptabel“

Er habe Kontakt zu Rock aufgenommen, doch dieser sei noch nicht bereit, mit ihm zu sprechen. Er wolle sich aber melden, wenn er so weit sei. „Chris, ich entschuldige mich bei dir, mein Verhalten war inakzeptabel“, betont Smith ernst. Der 53-Jährige entschuldigt sich ebenso bei Rocks Mutter und seiner gesamten Familie. „Ich habe nicht daran gedacht, wie viele Menschen in diesem Moment verletzt wurden.“ An die Gewinnerinnen und Gewinner der Oscar-Verleihung gerichtet, sagt der Schauspieler, dass es ihm „das Herz breche, euren Moment gestohlen und getrübt zu haben“. Danach entschuldigt er sich auch bei seiner eigenen Familie.

Er betont zudem, dass er Chris keine Ohrfeige verpasst habe, weil seine Frau das von ihm erwartet hätte. „Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Das hatte nichts mit Jada zu tun“, so der „I Am Legend“-Darsteller. Smith versuche nun, Reue zu zeigen, ohne sich zu sehr für sich selbst zu schämen: „Ich bin ein Mensch. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich versuche, mich nicht für einen Scheißhaufen zu halten.“ Am Ende seines Statements betont er noch: „Ich möchte Licht, Liebe und Freude in die Welt zu bringen. Wenn ihr durchhaltet, verspreche ich, dass wir wieder Freunde sein können.“

Was glaubt ihr, geht Chris auf das Gesprächsangebot ein? Ja, ganz bestimmt! Die zwei waren ja schließlich befreundet! Nein eher nicht, Chris Rock will vermutlich nichts mehr mit Will Smith zu tun haben.

Quiz Maker – powered by Riddle