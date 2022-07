Kurz sah es so aus, als hätte der Rosenkrieg zwischen Jimi Blue und Yeliz Koc nun ein für alle Mal ein Ende. Falsch gedacht! Stattdessen gibt’s wieder Ärger bei den beiden. Der neuste Eklat: Offenbar bekam Yeliz in den letzten Tagen Besuch von der Polizei. Die wollten aber nicht zu ihr, sondern zu ihrem Ex-Freund. Der Grund seien Bußgeldschulden. Wie Jimi Blue Ochsenknecht jetzt aber auf Instagram verkündet, scheint die Sache bereits aus der Welt geschafft zu sein.

Die öffentlichen Streitereien zwischen den beiden scheinen einfach kein Ende zu nehmen.

Yeliz Koc: Polizei stand vor ihrer Tür

Erst vor wenigen Wochen hatten sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht nach ihrem Rosenkrieg auf einen Vergleich geeinigt. Können die beiden Influencer somit endlich ihr Kriegsbeil begraben? Spoiler: Nein! Denn nun scheint es schon wieder Ärger zu geben. Der Grund diesmal: Bußgeldschulden.

Wie Yeliz vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story schilderte, habe sie diese Woche unerwarteten Besuch von der Polizei bekommen. Doch die Beamten wollten demnach nicht zu ihr. Sie waren vielmehr auf der Suche nach ihrem Ex-Freund Jimi Blue, mit dem sie die gemeinsame Tochter Snow Elanie hat. Grund für die Aufruhr waren drei Strafzettel wegen Falschparkens. Diese soll der einstigen „Wilde Kerle“-Star seit Februar 2020 nicht bezahlt haben.

Jimi Blue Ochsenknecht klärt Polizei-Suche auf

Doch diese Vorwürfe lässt der 30-Jährige nicht auf sich sitzen. Jimi habe seine Schulden beglichen, wie er jetzt beweist. Auf Instagram teilt der 30-Jährige ein Selfie von sich und dem Zahlungsbeleg für die Bußgeldbescheide. „Gesucht und gefunden. Die drei Strafzettel wurden bezahlt. Aufgrund meines Umzugs haben sie nach der neuen Adresse gefragt“, stellt der Sohn von Natascha Ochsenknecht klar.

Bild: @jimbonader / Instagram

Der Schauspieler stichelt dann aber scheinbar auch noch gegen seine Ex. „Glaubt nicht immer alles, was in einer Dramaturgie und vor allem aus Missgunst in die Öffentlichkeit getragen wird“, schreibt der Schauspieler und fährt fort: „Es zeugt von keinem guten Herzen, mit dem Finger immer nur auf andere zu zeigen.“ Viel wichtiger sei es, sich gegenseitig zu unterstützen, findet Jimi Blue. Er schließt mit den Worten: „Reicht doch langsam, oder?“

Jimi Blue ist seit einigen Monaten mit der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler zusammen. Yeliz Koc hätte nach eigener Aussage auch kein Problem damit, dass Jimi Blues neue Partnerin die gemeinsame Tochter kennenlernt. Er könne sie zu einem Treffen gerne mitbringen, stellt sie vor einiger Zeit in ihrer Insta-Story klar. Zu einem Zusammentreffen sei es bislang allerdings noch nicht gekommen.