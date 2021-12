Wenn man frisch verliebt ist, dann ist alles einfach nur schön und perfekt. Gerade in der Verliebtheitsphase neigen dann viele dazu, gewisse Entscheidungen schnell zu überstürzen. Und einige Sternzeichen tun das gerade in der Liebe immer wieder.

Diese Tierkreiszeichen überstürzen in der Liebe einfach alle Entscheidungen.

Zwilling

Aphrodisiert von der Liebe kann der Zwilling seine Gedanken kaum mehr strukturieren. In seinem Kopf herrscht nur mehr Chaos, aber es stört ihn überhaupt nicht. Normalerweise legt er Wert auf fundierte Fakten und seine eigenen Erfahrungen. Doch ist er schwer verliebt, spielt das alles keine Rolle mehr. Dann tendiert er dazu, jede Entscheidung aus dem Bauch heraus zu treffen. Einfach, weil es sich so gut anfühlt. Das betrifft auch Themen wie das Zusammenziehen oder den Heiratsantrag.

Krebs

Der Krebs verliebt sich in der Regel nur sehr schwer. Deshalb hat das Sternzeichen meistens nicht sehr viele Liebesbeziehungen im Laufe seines Lebens. Wenn es dann doch einmal um ihn geschehen ist, dann fackelt er nicht lange. Die Beziehung mit der Auserwählten oder dem Auserwählten muss einfach sofort klappen. Dafür lässt er einfach alles stehen und liegen und vernachlässigt dafür sogar seinen Freundeskreis. Themen wie Familiengründung, Hochzeit und Zusammenziehen spricht er schon in den ersten Monaten an.

Schütze

Der Schütze ist ein wahnsinnig leidenschaftliches Sternzeichen. In der Liebe steht er ganz zu dem Motto: Carpe Diem. Was seine Entscheidungen in Zukunft für Konsequenzen haben könnten, lässt den Schützen völlig kalt. Denn es muss nur in dem einen Moment passen. So geht er immer schnell Beziehungen ein, aber beendet sie auch relativ zügig wieder. Denn er merkt, dass es womöglich doch nicht für eine langfristige Beziehung reicht. So ist der Schütze ein wahrer Herzensbrecher, weil er Beziehungen immer wieder überstürzt.