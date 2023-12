Bereits vor wenigen Tagen spekulierten Fans darüber, dass Vanessa Hudgens und ihr Verlobter Cole Tucker heimlich in Mexiko geheiratet haben sollen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die „High School Musical“ Schauspielerin bestätigt die tollen Neuigkeiten mit einem offiziellen Posting auf Instagram – und einem großen Interview.

In der amerikanische Vogue spricht sie erstmals über ihre Hochzeit.

Vanessa Hudgens und Cole Tucker geben sich das Jawort

Die Hochzeitsglocken läuten für einen weiteren Star in Hollywood! Vanessa Hudgens hat ihrem Verlobten Cole Tucker vor kurzem das Jawort gegeben. Was Fans bereits vermutet hatten, bestätigte das Paar nun auch selbst und teilte die erfreulichen News mit der amerikanischen Vogue. Mit ihren Liebsten an ihrer Seite hat die Schauspielerin ganz ohne große Publicity geheiratet. Bereits am Wochenende kursierte ein Foto von Vanessa in einem weißen Kleid am Strand auf diversen Fan-Accounts in den Sozialen Medien. Dieses Bild brachte die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln und heizte Spekulationen über eine heimliche Hochzeit des Paares an. Nun brachte die Schauspielerin selbst Klarheit in die Runde.

Im Gespräch mit der Vogue spricht die Schauspielerin jetzt über ihre Traumhochzeit und teilt den besonderen Moment mit ihren Fans. Die Feier fand am 2. Dezember im Azulik Hotel in Tulum in Mexico stattt. Der Planungsprozess sei „definitiv überwältigend“ gewesen, verrät Vanessa im Interview. Für ihre Hochzeit wollte sie von Natur umgeben sein. Auf ihrer Suche nach der perfekten Location besuchte die 34-Jährige das Azulik City of Arts Museum. Dort wurde ihr klar: „Ich wusste, dass dies unser Ort war.“, beschreibt sie gegenüber Vogue und verrät, dass sie sich sofort in die „magische“ Location „verliebt“ hatte.

„Es war das magischste Wochenende meines Lebens“

Im Interview erzählt sie zudem, dass sie sich für ihren Hochzeitslook ein elegantes, modernes und sexy Kleid gewünscht hatte, dessen Form von den Supermodels der 90er Jahre inspiriert war. Ihre Traumrobe ließ sie sich daher von niemand geringerem als Star-Designerin Vera Wang entwerfen. Ein ganz besonderes Highlight ihres Hochzeitslooks: In Form einer eine Stickerei auf Vanessas Schleier soll das Hochzeitsdatum sowie der Anfangsbuchstabe ihres offenbar neuen Nachnamens zu lesen gewesen

Die ersten Bilder der Hochzeit teilte Vanessa gemeinsam mit der Vogue nun auch auf Instagram. Fans sind begeistert und gratulieren der Schauspielerin zu ihrem neuen Lebensabschnitt.

Nicht nur ihre Fans, sondern auch Vanessa selbst kann ihr Glück offenbar immer noch kaum fassen, wie sie gegenüber Vogue schärmt: „Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens“. Außerdem verrät sie: „Ich bin so dankbar, dass wir eine private Hochzeit hatten, und es hat geholfen, dass ich allen die Handys weggenommen habe. […] Wenn ich jetzt darüber spreche, kommen mir wirklich die Tränen. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen.„, beschreibt die Schauspielerin ihre Hochzeit.

Ein Moment werde ihr aber ganz besonders in Erinnerung bleiben, und zwar jener, als sie Cole am Altar stehen sah. Die 34-Jährige beschreibt diesen Moment als den „emotionalsten meines Lebens „. Sie sei so aufgeregt und von Emotionen überflutet gewesen, dass sie beinahe vor dem Altar umgekippt wäre als sie ihn dort sah. Zum Glück habe sie es dann aber ohne Panne bis nach vorne geschafft!

Unzählige Glückwünsche von Fans & Co

Die Hochzeits-News haben jedenfalls für jede Menge Freude bei vielen Fans und auch Promi-Kollegen der beiden gesorgt. Unter dem offiziellen Wedding-Posting auf Vanessas Instagram-Account finden sich bereits unzählige Glückwünsche von Fans: „Herzlichen Glückwunsch! Ich kann nicht glauben, dass mein größtes Idol jetzt verheiratet ist. Du siehst traumhaft schön aus Vanessa!“, kommentierte etwa eine erfreute Userin. Und auch Stars wie Lucy Hale oder Joe Jonas gratulierten dem Brautpaar auf Instagram.