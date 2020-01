Mit einem Video, dass die Jonas Brothers kürzlich auf Instagram mit ihren Fans teilte, sorgen sie derzeit für jede Menge Lacher im Netz.

Dabei stellten sie eine berühmte Szene aus dem Reality-Format “Keeping up with the Kardashians” nach.

Instagram: Jonas Brother stellen Kardashian-Szene nach

Haltet euch fest! Denn nach diesem Video werdet ihr garantiert vor Lachen am Boden liegen. Mit ihrem neuesten Instagram-Post stellten die Jonas Brothers ihr schauspielerisches Talent unter Beweis und zeigten ihren Fans wie witzig sie eigentlich sein können. Die Band, veröffentlichte kürzlich ein Video via Instagram, in dem sie die Rollen des Kardashian-Clans übernahmen. Dabei stellten sie eine berühmte Szene aus “Keeping up with the Kardashians” nach. In der Original-Szene sind Kim und Khloé Karadshian zu sehen, die sich in einem Streit gegenseitig an die Gurgel gehen. In dem Video ist Joe Jonas als Kim, zu sehen, die mit einer Tasche in den Raum stürmt und ihre Schwester Khloé, gespielt von Bruder Nick, dramatisch zur Rede stellt.

“OMG”: Kim Kardashian kommentiert Jonas-Parodie

Mit ihrer Parodie ernteten die Jonas-Brüder jede Menge Lacher. Neben den Ehefrauen der Band-Mitglieder kommentierte auch Kim Kardashian selbst den Instagram-Clip. In Großbuchstaben schrieb sie unter den Beitrag: “OMGGGGGGGG”. Die Stimmen in der Video-Paradie der Jonas Brothers stammen übrigens aus der Original-Szene. Und genau das macht das Video für uns so einzigartig und witzig.