Die Freude am Frühling ist für einige Sternzeichen etwas getrübt. Denn auf sie wartet in den kommenden Monaten eine bittere Erkenntnis. Jetzt heißt es aber: Nur nicht verzweifeln! Denn davon kann man ja nur stärker werden.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen sollten sich auf etwas gefasst machen.

Schütze

Die letzten Wochen waren für den Schützen sehr stressig. Herausforderungen im Job, Konflikte im Privatleben und dann auch noch viel zu wenig Zeit, um mal so richtig zu entspannen. Als wäre das für das Sternzeichen nicht schon bedrückend genug, macht es jetzt bald eine Erkenntnis, die die Sicht auf gewisse Dinge verändern könnte. Auch wenn es anfangs vielleicht etwas verletzend ist, kann es sich im Nachhinein zu etwas Positivem verändern. Denn eines lernt der Schütze daraus: Er muss seine Prioritäten anders setzen.

Zwilling

Es gibt Momente im Leben, da fühlt sich einfach alles irgendwie seltsam an. Die Beziehung, der Alltag oder einfach die generelle Befindlichkeit. Da unsere innere Stimme meistens einen ziemlich guten Riecher hat, sollte dieses Sternzeichen vielleicht mal auf sie hören. Denn der Zwilling wird schon bald auf eine bittere Erkenntnis stoßen: Vielleicht sind die Dinge gar nicht so, wie er es immer gedacht hat. Und vielleicht muss er erstmal einen Tritt in den Allerwertesten bekommen, um das zu bemerken, um weiterzuziehen und um endlich wieder richtig happy zu sein.

Löwe

Wenn der Löwe eines ist, dann loyal! Egal ob seinem Partner oder Partnerin, Familie oder Freunden gegenüber. Doch gerade Letztere werden das Sternzeichen schon sehr bald enttäuschen. Denn es hat leider nicht gemerkt, dass sich der ein oder andere Freund langsam aber sicher abgekapselt und von ihm entfernt hat. Warum? Das weiß wohl niemand so genau. Also bleiben dem Löwen jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er spricht es an und versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, da es immer schade ist, wenn man einen Freund verliert. Oder er zieht harte Konsequenzen und lässt sämtliche negative Energien hinter sich.