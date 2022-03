Die innere Stimme hat durchaus eine Funktion, die uns oft Entscheidungen abnimmt oder in bestimmte Richtungen lenkt. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, auf sie zu hören. Besonders diese drei Sternzeichen sollten in diesem Frühling ihrem Herzen folgen.

Denn so vermeiden sie es, Fehlentscheidungen zu treffen, die sie vielleicht für immer bereuen werden.

Fisch

Dieses Sternzeichen hat ein Herz aus Gold – und dennoch hört es bei wichtigen Entscheidungen lieber auf seinen Verstand. Auch wenn das in vielen Fällen gelingt, kann es manchmal auch ein weniger gutes Ende nehmen. Fische müssen sich in diesem Frühling auf die oder andere Herausforderung gefasst machen, die sich nicht so leicht bewältigen lässt. Daher heißt es für das Tierkreiszeichen: Hör auf dein Herz! Es wird dich garantiert in die richtige Richtung leiten. Manchmal muss man sich eben einfach von seinen Gefühlen treiben lassen, loslassen und Vertrauen zulassen. Am Ende wird man es bestimmt nicht bereuen.

Stier

Dem Stier fällt es oft sehr schwer, sich auf neue Situationen oder Beziehungen einzulassen. Denn das bedeutet gleichzeitig auch Veränderung. Oft steht er seinem eigenen Glück dabei jedoch im Weg, da er ewig lange über etwas nachgrübelt und so seine Chance verpasst. Wenn er doch nur einmal auf sein Herz hören würde, dann würde er auch erkennen, dass die Dinge gar nicht mal so kompliziert sind und er im Nachhinein überglücklich mit seiner Entscheidung ist. Die nächste Gelegenheit, um sich und der Welt zu beweisen, dass er es schaffen kann, einfach nur seinen Gefühlen zu folgen, bietet sich dem Sternzeichen sogar noch in diesem Frühling …

Krebs

Dass das Herz Vorrang hat, ist für den Krebs selbstverständlich. Und dennoch zweifelt das Sternzeichen hin und wieder daran, ob es die richtige Entscheidung getroffen hat. Gerade die letzten Monate waren schwer zu verkraften. Doch mit dem Frühling tritt endlich wieder mehr Sonnenschein in das Leben des Krebses. Zudem kommt ein sehr wichtiger Moment auf das Tierkreiszeichen zu. Denn es muss sich entscheiden, ob es diese eine bestimmte Person wieder an sich ran lässt, oder für immer aus seinen Gedanken verbannt. Hier kann der Verstand jedoch nur bedingt weiterhelfen. Dafür aber die innere Stimme und das Gefühl, das vom Herzen ausgeht.