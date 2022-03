Männer machen sich oft über sie lustig, sie sind meist verflucht schwer oder zu klein und ihr Inneres gilt als Mysterium: Handtaschen. Trotzdem können wir Frauen nicht auf sie verzichten. Vielleicht liegt es am Inhalt, weshalb wir die stylischen Begleiter in allen Größen und Formen so lieben. Denn diese sieben Dinge dürfen – abseits von Geldtasche, Handy und Schlüssel – in keiner Handtasche fehlen!

1. Deo

Ob im Sommer, wenn es heiß ist, oder in der Übergangszeit, wenn der Zwiebel-Look mal wieder eine Schicht zu viel hatte: Es gibt nichts unangenehmeres, als zu schwitzen oder gar nach Schweiß zu riechen. In solchen Momenten ist das Gefühl unbezahlbar, wenn wir wissen, dass sich in unserer Handtasche ein Deo befindet. Praktischerweise gibt es diese auch in Travel-Sizes – perfekt für kleine Handtaschen. So bist du safe und erntest garantiert keine bösen Blicke wegen Geruchsbelästigung!

via GIPHY

2. Concealer

Morgens, wenn unser Make-Up frisch aufgetragen ist, sehen wir meist noch makellos aus. Aber schon einige Stunden später, wenn sich das Make-Up in den feinen Fältchen und Poren abgesetzt hat, wirken wir gefühlt 100 Jahre älter. Auf der sicheren Seite bist du garantiert mit einem Concealer in der Tasche: Ob ein spontanes Business Meeting oder ein Dinner Date nach der Arbeit – mit ein bisschen Concealer unter den Augen siehst du im Nu wieder frisch aus! Dafür eignet sich der neue Nivea Cellular 3in1 Augenpflege Concealer ganz besonders, denn der deckt nicht nur effektiv Augenringe, Rötungen und Unreinheiten ab, sondern verleiht den Augen dank feuchtigkeitsspendendem Hyaluron auch einen sofortigen Frischekick. Du möchtest den Nivea Cellular 3in1 Augenpflege Concealer testen? Dann schau gleich in der missAPP vorbei, nimm am Quiz teil und bewirb dich als Testerin!

Bild: Tobias Wahl / Beiersdorf AG

3. Tampons

Wir Ladies wissen meist ganz genau, wann wir unsere Tage bekommen. Aber wer wurde nicht schon mal von der Arbeitskollegin oder der BFF gefragt, ob man einen Tampon für sie hat? Genau deshalb findet sich bei uns Frauen immer mindestens ein Tampon irgendwo in den Tiefen der Handtasche. Das erspart uns nicht nur die blanke Panik, falls wir doch einmal von unserer Menstruation überrascht werden, sondern kann auch ein wahrer Life Safer für unsere Freundinnen und Kolleginnen sein.

via GIPHY

4. Desinfektionsmittel

Spätestens seit 2020 gehört eine Tube Desinfektionsmittel zur Grundausstattung einer jeden Handtasche. Und ganz ehrlich: Über diesen Trend sind wir mehr als glücklich! Denn gerade, wenn man verreist, mit den Öffis unterwegs ist oder eine öffentliche Toilette benutzen muss, ist das Desinfizieren der Hände ein wahrer Segen!

via GIPHY

5. Kaugummi

Wir sind Coffee Lovers durch und durch, aber der Kaffee-Geruch, der uns von anderen, die gerade einen Kaffee hatten, in die Nase steigt – einfach abstoßend! Deshalb ist Kaugummi ein absolutes Must-Have in jeder Handtasche. Das beste: Zahnreinigende Kaugummis nach dem Essen oder Trinken sorgen außerdem dafür, dass deine Zähne sich nicht so schnell verfärben!

via GIPHY

6. Kamm oder Bürste

Ein sommerlicher Platzregen hat dich erwischt, der Wind hat für eine Sturmfrisur gesorgt oder die Haare haben sich im Schaal verfilzt? No worries! Wer einen Kamm oder eine Bürste in seiner Tasche hat, muss sich über solche Dinge keine Sorgen machen. Denn damit kannst du deine Mähne zumindest wieder soweit bändigen, dass du vorzeigbar bist. 😉

via GIPHY

7. Taschentücher

Nur wenige Dinge sind so vielseitig einsetzbar wie Taschentücher: Du hast dich angekleckert? Nimm ein Taschentuch! Die Nase läuft? Nimm ein Taschentuch! Das Make-Up ist verschmiert? Na was wohl – nimm ein Taschentuch! Diese Liste könnten wir noch unendlich weiterführen. Eine Packung Taschentücher gehört daher unbedingt in jede Handtasche.

via GIPHY