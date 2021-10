Jap. Richtig gelesen. So etwas gibt es: Die Comedy Pet Photo Awards küren jedes Jahr die witzigsten Fotos unserer Haustiere. Jetzt stehen die Finalisten der diesjährigen Awards fest.

Wir zeigen euch die lustigsten Schnappschüsse!

Comedy Pet Photo Awards 2021: Die Finalisten

Wer selbst Hunde, Katze & Co besitzt, der weiß, wie viele Schnappschüsse man von seinen geliebten Haustieren am Handy hat. Sei es beim Fressen, beim Kuscheln, beim Herumtoben oder beim Spaziergehen – sie bieten uns ja soooo viele Gelegenheiten, um witzige Fotos oder Videos von ihnen zu schießen. Kein Wunder also, dass es mittlerweile sogar einen eigenen Award gibt, der jährlich die lustigsten Haustierfotos kürt: Der Comedy Pet Photo Award!

Angelehnt an den Comedy Wildlife Photography Award haben sich die Gründer gedacht, so etwas sollte es auch für Haustiere geben. Und zugegeben, wir finden die Idee einfach großartig! Denn unter den diesjährigen Finalisten sind einige Schnappschüsse dabei, die für ordentliche Lachanfälle sorgen!

Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Die witzigsten Haustierfotos

Ach, diese Tiere muss man einfach lieben!

1. Spaß im Laub

Da freut sich jemand über den Herbst! 😀

Bild: Diana Jill Mehner / Anima Friends Comedy Pet Photo Awards

2. Photobomb

Da wollte wohl noch jemand ins Bild…

Bild: Kathryn Trott / Anima Friends Comedy Pet Photo Awards

3. Im Chill-Modus

We feel you!

Bild: Lucy Slater / Anima Friends Comedy Pet Photo Awards

4. Die Bremer Stadtmusikanten… oder so

Dieser cute Vierbeiner hat sichtlich Spaß!

Bild: Luke O’Brien / Anima Friends Comedy Pet Photo Awards

5. Verkehrte Welt?

Äähhhm, irgendwie hat sich diese Mieze wohl verlaufen?

Bild: Ann-Marie Connolly / Anima Friends Comedy Pet Photo Awards

6. Ohne Worte

Dieses Foto ist unser absoluter Favorit. Einfach nur geil!

Bild: Zoe Ross / Anima Friends Comedy Pet Photo Awards

Alle Finalisten findet ihr HIER. Wann genau der diesjährige Gewinner gewählt wird, konnten wir leider nicht herausfinden. Aber bei den witzigen Bildern ist das ja eigentlich auch egal!

Und weil wir nicht genug davon bekommen: Das sind übrigens die Gewinner 2020!