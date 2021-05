Das mit dem Vertrauen ist in Beziehungen immer so eine Sache. Und die Angst davor, betrogen so werden, wohl eines der größten Probleme in Partnerschaften. Manche neigen aber leider tatsächlich dazu, extrem untreu zu sein. Oftmals hängt das mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen gehen oft fremd.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und gibt die nur ungern für eine Beziehung auf. Er hasst es, Kompromisse einzugehen und zieht sich zurück, sobald sein Partner gewisse Dinge einfordert. Deshalb neigt der Schütze auch dazu, in festen Beziehungen ziemlich untreu zu sein. Es gibt kaum eine Partnerschaft, in der er wirklich treu war. Sobald die Sache zu ernst für dieses Sternzeichen wird, versucht es auszubrechen. Und das dann meist in Form einer Affäre. Wenn es den Schützen aber einmal wirklich erwischt und er sich komplett verliebt hat, dann sieht die Sache aber auch wieder ganz anders aus. Allerdings öffnet er sich nur selten und lässt kaum wahre Gefühle zu.

Wassermann

Einerseits ist der Wassermann ein unglaublich emotionales Sternzeichen, das zu aufrichtiger und inniger Liebe fähig ist. Auf der anderen Seite liebt er jedoch auch seine Freiheit und braucht das Abenteuer. Genau deshalb fällt es ihm schwer, sich auf einen Partner einzulassen und neigt leider dazu, untreu zu sein. Sobald sich der Wassermann eingeengt fühlt oder sich in der Beziehung langweilt, sucht er einen Ausweg, indem er fremdgeht.

Zwilling

Etwas anders ist das bei Zwillingen. Denn sie sind sehr gesellige Menschen, die extrem gut darin sind, neue Leute kennenzulernen. Zwillinge sind unglaublich kommunikativ und lieben es, offene Gespräche zu führen – auch, wenn sie jemanden noch nicht so gut kennen. Vor allem, weil sie ihr Herz so auf der Zunge tragen, passiert es schnell mal, dass aus einer neuen Bekanntschaft mehr wird, als nur ein nettes Gespräch. Denn leider vergessen vergebene Zwillinge dann auch oft, dass sie eigentlich in einer Beziehung sind und gehen fremd, ohne nachzudenken.