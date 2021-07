Eine weitere tragische Nachricht über den Tod einer Frau erschüttert Österreich. In Graz ist die Leiche einer 17-jährigen Schwangeren gefunden worden. Ein 19 Jahre alter Mann gilt als Tatverdächtiger und ist bereits in Haft.

Was genau passiert ist, ist noch völlig unklar.

Mordalarm in Graz: 17-Jährige getötet

Gestern Abend (20.7.2021) erreichte die Polizei in Graz eine Anzeige, dass eine 17-jährige Österreicherin weder bei der Arbeit erschienen noch erreichbar sei. Beamte verschafften sich Zugang zur Wohnung der jungen Frau im Bezirk Geidorf und fanden sie schließlich leblos am Bett liegend vor. Laut Polizei gab es aufgrund von mehreren Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Halses eindeutige Hinweise auf eine Gewalttat.

Da die Frau schwanger war, führten die Ermittlungen der Polizisten sofort zu einem 19 Jahre alten Mann, der vermutlich auch der Vater des ungeborenen Kindes ist. Er gilt als tatverdächtig, nachdem er zugegeben hat, dass er sich am Abend des 19. Julis in der Wohnung der 17-Jährigen befand und sich mit ihr gestritten hat. Der Österreicher bestreitet jedoch, dass er die Schwangere getötet hat. Als er die Wohnung verlassen habe, sei sie noch am Leben gewesen, wie er zu Protokoll gab.

Verdächtiger in Haft

Die Staatsanwaltschaft in Graz gab die Anordnung zur Festnahme des jungen Mannes. Zudem haben Experten eine umfassende Spurensicherung in der Wohnung, dem augenscheinlichen Tatort, durchgeführt. Auch eine Obduktion wurde angeordnet. Denn bisher weiß man noch nicht, was in jener Nacht passiert ist und aus welchem Grund die junge Frau sterben musste.

Handelt es sich bei der Tat um Mord, so ist das bereits der 13. Femizid in diesem Jahr in Österreich. In den meisten Fällen, in denen Frauen gewaltsam gestorben sind, handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um den aktuellen oder um den Ex-Partner.