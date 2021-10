Timothée Chalamet hat viele Talente – das ist uns allen inzwischen bewusst. Die Welt ist wie besessen von dem jungen Schauspieler. Derzeit dreht er das Filmmusical zu Willy Wonka und dabei singt er selbst. Jetzt ist ein Video vom Dreh aufgetaucht.

Und so klingt die Stimme des aufstrebenden Schauspielers.

Inzwischen glauben wir, es gibt nichts, was der Schauspieler nicht kann. Jetzt ist nämlich ein Video vom Dreh von “Willy Wonka”-Prequel aufgetaucht. Darin singt der “Dune”-Darsteller selbst und stellt seine musikalischen Fähigkeiten unter Beweis. Oft werden Gesangsparts in Musical-Filmen nämlich von anderen übernommen. Doch nicht beim 25-jährigen Timothée, er stellt sich der Herausforderung und singt die Gesangseinlagen selbst. Fans bekommen nun einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie der Schauspieler im “Willy Wonka”-Prequel klingen wird, weil auf Twitter ein kurzes Video vom Set aufgetaucht ist.

theydies and gentlethems, without further ado, the main event… THEE timothée chalamet on my doorstep recording a musical number for wonka ! and i am living ! timmy nation rise !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9