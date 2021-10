Wenn sich Paare zu ähnlich sind, kann es entweder wirklich gut funktionieren oder sehr schnell langweilig werden. Das gilt gleichermaßen für Paare mit demselben Sternzeichen. Doch bei einigen scheint es wohl ziemlich gut zu funktionieren.

Bei diesen Tierkreiszeichen klappt die Beziehung mit demselben Sternzeichen besonders gut.

Steinbock und Steinbock

Weil dieses Sternzeichen ständig auf der Suche nach Sicherheit und Stabilität ist, können sie einander genau das geben. Denn beide Partner gehen eine Beziehung erst dann ein, wenn sie sich sicher sind, dass es auch wirklich klappen kann. Außerdem haben sie großes Verständnis für berufliche Ziele und Herausforderungen und sind daher überhaupt nicht nachtragend, wenn ihr Partner aufgrund ihrer Karriere mehr Zeit in ihren Beruf investieren als in die Beziehung. Steinböcke sind in jedem Fall sehr kompatibel miteinander.

Fisch und Fisch

Fische sind sehr sensibel und emotional und zeigen sich gerne, wie sehr sie sich lieben. Sie brauchen die ständige Bestätigung der Gefühle des anderen und da trifft es sich sehr gut, wenn ihr Partner genau dasselbe Bedürfnis hat. Denn die ständigen Liebesbeweise passieren bei ihnen automatisch. Deshalb sind sie in einer Beziehung hoffnungslose Romantiker und besonders kitschig. Zwar kann ihre verträumte Art hin und wieder dazu führen, dass sie als Paar besonders chaotisch wirken, aber sie selbst haben damit kein Problem. Denn sie haben ja besonders viel Verständnis, wenn man mal in Fantasien abschweift.

Waage und Waage

Waagen sind sehr auf Balance bedacht, wie der Name schon sagt. Sie wünschen sich besonders viel Harmonie in einer Beziehung, weshalb eine Partnerschaft zwischen Waagen nur so vor Harmonie strotzt. Es kommt kaum zu Konflikten zwischen den beiden, aber nicht, weil sie Streits aus dem Weg gehen, sondern weil sie jede kleinste Ungereimtheiten und Instabilität sofort spüren und in Ruhe und Bedachtsamkeit aussprechen. Eine Beziehung zwischen Waagen ist zwar nicht gekennzeichnet von viel Leidenschaft, aber sie ist besonders stabil, weil beide Partner versuchen, die Liebe immer im Lot zu halten.