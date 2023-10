Fans von Drake befinden sich gerade in einem Wechselbad der Gefühle. Der Rapper hat zwar gerade erst ein neues Album veröffentlicht, schockt aber gleichzeitig mit einer Ankündigung. Denn der 36-Jährige möchte eine Auszeit nehmen, in der er keine Musik veröffentlichen wird.

Diese Pause soll „ein Jahr oder länger“ dauern, so Drake in einem Interview.

Drake macht mindestens ein Jahr keine Musik mehr

Mit „For All The Dogs“ hat er gerade eben sein achtes Album veröffentlicht – doch nur wenige Stunden später schockt Drake mit einer Ankündigung. Der Rap-Superstar möchte eine Pause von der Musik einlegen. Und das mindestens für „ein Jahr oder länger“, so der kanadische Rapper im Interview mit dem Radiosender SiriusXM, bei dem er in der Sendung „Table For One“ zu Gast war.

„Es gibt eine Menge anderer Dinge, auf die ich mich gerne konzentrieren würde. Ich werde also die Tür im Studio für eine Weile abschließen. Ich weiß nicht einmal, was ‚eine Weile‘ bedeutet. Vielleicht ein Jahr oder so, vielleicht aber auch etwas länger“, so Drake. „Ich habe noch einige Dinge zu tun, die ich anderen Leuten versprochen habe, aber ich werde wahrscheinlich für eine Weile keine Musik machen“, fährt der Rapper fort.

Rapper will sich auf seine Gesundheit konzentrieren

Der Grund für Drakes Auszeit seien gesundheitliche Probleme. Doch der fünffache Grammy-Gewinner kann beruhigen: „Es handelt sich dabei um nichts Ernstes. Aber ich möchte, dass die Menschen gesund durchs Leben gehen“. Dann verrät er, womit er zu kämpfen hat: „Ich habe seit einigen Jahren schon die seltsamsten Probleme mit meinem Magen“.

Ob sich seine Auszeit auch auf seine geplanten Konzerte auswirkt, ist aktuell noch nicht ganz klar. Allerdings ist die letzte Show von Drakes Tourdaten mit dem 7. Oktober in Toronto gekennzeichnet. Bei den anderen Konzerten in den USA steht das Kürzel „TBD“, was so viel bedeutet wie, „muss noch festgelegt werden“.

Neues Album mit Star-Verstärkung

Immerhin können sich Fans von Drake aber über sein neues Album freuen. Für „For All The Dogs“ arbeitete er mit zahlreichen angesagten Rappern zusammen. So seien etwa Kooperationen mit Bad Bunny, 21 Savage, J. Cole, SZA oder Sexyy Red darauf zu hören.

Das Albumcover hat übrigens Drakes fünfjähriger Sohn Ademis Graham gestaltet. Damit kommt der Sprössling des Rappers ganz nach seiner Mutter. Denn Sophie Brussaux ist eine bekannte Künstlerin aus Frankreich.