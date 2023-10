Für einige Sternzeichen bringt die Waage-Saison jede Menge Liebesglück mit. Denn sie treffen in dieser Zeit auf ihren Seelenverwandten, der ihnen nicht nur eine große Portion Schmetterlinge im Bauch verpasst, sondern auch einen vollkommen neuen Blick auf die Liebe ermöglicht.

Wer bald auf Wolke Sieben schwebt, verraten wir hier.

Löwe

Für den Löwen ist die Single-Zeit bald vorbei! Dabei konnte er sich zwar austoben und vollkommen auf sich und seine Bedürfnisse konzentrieren – doch auf Dauer hat ihn das auch nicht glücklich gemacht. Daher ist es für das Sternzeichen jetzt sogar eine willkommene Abwechslung, wenn er in der Waage-Saison endlich auf die Person trifft, die ihn vollkommen vom Hocker haut und seine Sicht auf Liebe und Bindungen verändert. Denn plötzlich sind Beziehungen nicht mehr abschreckend, sondern wirklich sogar richtig verlockend für den Löwen. Auch wenn es eine Zeit lang gedauert hat, die richtige Person kann einfach alles verändern!

Waage

Für die Waage gibt es allen Grund zur Freude! Denn sie könnte schon sehr bald auf ihren Seelenverwandten treffen, der ihr zeigt, was wahre Liebe wirklich bedeutet. Schmetterlinge im Bauch und die Sehnsucht nacheinander sind nur ein paar der Dinge, die das Sternzeichen bald fühlen wird. Es scheint, als hätte die Waage ihre buchstäblich bessere Hälfte gefunden, die einfach alles komplett macht. Von Anfang an spürt das Sternzeichen eine tiefere Verbindung mit der anderen Person – das Vertrauen ist sofort da und es ist klar: Das muss für die Ewigkeit halten.

Skorpion

Langsam aber sicher sind Single-Skorpione wieder bereit für eine neue Liebe in ihrem Leben. Wie gut, dass in der Waage-Saison alle Zeichen auf Liebe stehen. Bald wird es heftig Funken und Knistern. Und das Sternzeichen weiß, dass es gerade einer ganz besonderen Person begegnet ist, die es nicht mehr so schnell vergisst. Weil die Gedanken des Skorpions auch nach Tagen noch um die Begegnung kreisen, weiß er, dass Handlungsbedarf besteht. Um sich selbst und seinem Liebesglück etwas Gutes zu tun, sollte das Sternzeichen diese sich anbahnenden Gefühle unbedingt ernst nehmen. Es lohnt sich!